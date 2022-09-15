От прокси-войны к прямому столкновению с НАТО. Статус СВО требует пересмотра

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Новости Украины

По прошествии недели с начала украинского контрнаступления на Изюм – приходят сведения, постепенно проясняющие общую картину драматических событий на северном фланге спецоперации.

Судя по последним данным, американцы и британцы, отчаявшись добиться от украинских вассалов даже малейших тактических успехов на фронте, начали проведение контрудара на изюмском направлении в ручном режиме.

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Для повышения управляемости частями ВСУ, украинские офицеры на бригадном и батальонном уровне были заменены на офицеров НАТО, преимущественно британцев. Передовые части ВСУ были укомплектованы западными военными и наёмниками из числа действующих военнослужащих НАТО, а также профи из западных ЧВК и прочих «солдат удачи».

Общее количество военнослужащих НАТО в передовых частях ВСУ оценивается в 30%. Львиную долю из них составляют поляки, но также заметно присутствие британцев, французов и американцев.

Украинский контингент ударного кулака ВСУ был укомплектован из числа военнослужащих, прошедших военную подготовку в Великобритании и других государствах – членах НАТО.

Во втором эшелоне наступающих сил находились кое-как укомплектованные линейные части ВСУ. Подпирал сзади всё это воинство сброд из территориальной обороны. Прорыв в глубину обороны и атаку на небольшие опорные пункты союзных сил осуществляли мобильные группы иностранных наёмников на бандеромобилях, вооружённых крупнокалиберными пулемётами и противотанковыми ракетными комплексами.

Наступательная операция на изюмском направлении от начала до конца была спланирована и проведена натовскими кураторами ВСУ. Американская сторона, как минимум, снабжала укрофашистов разведданными в режиме реального времени.

Есть информация, что кураторами и вдохновителями «контрнаступа» на херсонском и изюмском направлении выступили глава Комитета начальников штабов вооружённых сил США Марк Милли и помощник президента по национальной безопасности (а по сути, представитель пресловутой «закулисы» и «глубинного государства») Джейк Салливан.

В наступлении было задействовано до 200 единиц бронетехники и 9000 военнослужащих. Эти силы в 4–5 раз превосходили союзные войска России, ДНР, ЛНР, державшие линию фронта в Харьковской области.

В этих условиях командование союзными силами было вынуждено отступить, заняв оборону на восточном берегу реки Оскол. В противном случае – вся изюмская группировка союзных сил могла быть окружена и уничтожена противником.

Следует отметить, что отступление русских войск с Харьковщины не напоминало паническое бегство «захысныкив» с занимаемых позиций. Отдельные группы российских военных по нескольку дней удерживали населённые пункты, давая возможность эвакуироваться мирным жителям и организованно отойти на новые рубежи обороны основной группе войск.

Особенно хочется отметить стойкость и мужество бойцов отряда БАРС «Кубань» (боевой армейский резерв – специальный, укомплектованный добровольцами-резервистами) и два сводных отряда СОБР из Уфы («Толпар») и Самары («Омега»).

В настоящий момент западные СМИ всячески смакуют победные украинские реляции об «освобождении 3 тысяч квадратных километров украинской территории», умалчивая, что эта территория немногим превышает площадь Москвы и, кроме того, укрофашистам не достались заветные склады с боеприпасами в Балаклее.

Почему ВСУ удалось добиться успеха на изюмском направлении?

Помимо уже упомянутых фактов, что операция была спланирована в натовских штабах и украинской стороне удалось накопить резервы в живой силе и технике, есть и другие объяснения.

Успех укрофашистов и их хозяев, к сожалению, был обусловлен серьёзными просчётами российского военного командования. Плотность обороняющихся сил была явно недостаточная для сдерживания столь мощного наступления. Также очевидна недоработка фронтовой разведки. Свою негативную роль сыграли до сих пор неизжитые прорехи в снабжении и управлении войсками: союзные силы не установили сплошные минные поля в полосе наступления украинско-натовских войск, и, кроме того, обороняющиеся не имели достаточного количества противотанкового оружия, чем и был обусловлен глубокий прорыв наступающих.

Необходимо отметить, что ВСУ неоднократно удавалось срывать или сильно затруднять наступление союзных сил благодаря своевременно установленным минным полям. Причём, практика применения минных заграждений укрофашистами подразумевает минирование – не только полосы наступления противника, но и полосы тыла, чтобы предотвратить драп нестойких частей, набранных из отловленных на улицах обывателей.

Российское командование прогнозировало наступление крупных сил ВСУ на изюмском направлении. Более того, та лёгкость, с которой был отражён шумно разрекламированный «контрнаступ на Херсон», заставлял думать, что главный удар будет нанесён на другом направлении: со стороны Кривого Рога, либо в направлении на Балаклею, Изюм, Купянск, где с самого марта идут непрекращающиеся тяжёлые бои.

В тот момент, когда силы ВСУ и НАТО уже начали стремительное наступление, оперативно отреагировать на него переброской войск с территории России было уже невозможно. Заметим, что те, кто планировал «контрнаступ», как раз рассчитывали, что российское командование, латая возникшую брешь на севере, ослабит другие участки фронта.

Оценив риски, российские военные приняли решение оставить слабо укрепленные оборонительные пункты и отвести войска на новые рубежи, выпрямляя и сокращая линии коммуникаций.

Эвакуация мирных жителей населённых пунктов, которым угрожал захват укрофашистов, началась ещё до «контрнаступа».

Оценивая обстановку из сегодняшнего дня, можно с уверенностью заявить: несмотря на захват территории в 3 тысячи кв. км, противнику не удалось достичь поставленных целей – окружить и уничтожить харьковскую группировку V, ворвавшись, на плечах отступающих, в освобождённые районы ЛНР и ДНР.

Фронт стабилизировался по восточному берегу реки Оскол, обороняющиеся союзные войска усилены экстренно переброшенными резервами, «контрнаступ» захлебнулся.

Западные военные аналитики, комментируя захлёбывающихся от радости телеведущих, предостерегают, что успех ВСУ под Харьковом – временный, и не отбитыми территориями следует измерять успех, а уроном, нанесённым Российской армии в ходе операции и резервами ВСУ для закрепления и развития успеха.

Выходит так, что наибольший урон понесли как раз наступающие части ВСУ и НАТО, тогда как союзные силы, используя тактику мобильной обороны, сумели пустить кровь врагу и с минимальными потерями занять новый рубеж обороны.

На Украине, сквозь ликующие вопли «зеленхоза» и упоротой «спильноты» о «достижении перелома в войне» и выкатывание идиотского списка репараций, прорываются скептические и даже отдающие горечью голоса, призывающие обратить внимание на потери украинской стороны.

К примеру, црушный выкормыш, укрожур Илья Пономаренко, пописывающий духоподъёмные статейки для одного из англоязычных онлайн-изданий, внезапно озвучил в «Твиттере» потери украинской стороны в ходе «контрнаступа»: 10 тысяч военнослужащих убитыми.

Наблюдатели сходятся во мнении, что Пономаренко скромничает, и потери тандема Украина – НАТО могут оцениваться в 12 и даже 15 тысяч мертвяков.

Судя по тому, как напряжённо сновали «скорые», вывозя в большие и малые украинские города поток «трёхсотых», пессимисты, скорее правы.

С мест боёв под Херсоном свидетели сообщают, что одну из бригад ВСУ, наступавшей на русские позиции в режиме «зерг-раш», в чистом поле накрыла ковром из ФАБ-500 российская авиация, оставив от соединения рожки, ножки и мелкую кучку повредившихся в уме укровояк.

Или, к примеру, среди «украинских патриотов» с опытом карательных операций, в настоящий момент возникает масса вопросов к командующему ВСУ Залужному – как так произошло, что 128-я отдельная горно-штурмовая бригада фактически прекратила своё существование в ходе «контрнаступа», не принеся видимого успеха?

Напомним: недавно в Закарпатье был объявлен траур по погибшим военнослужащим 128-й огшбр, список которых чисто визуально был весьма внушительным.

По мнению военных экспертов, в харьковском «контрнаступе» ВСУ использовали главные резервы – и развить успех уже не способны. Предполагается, что ещё одну попытку мощного «контрнаступа» противник предпримет в районе Энергодара, чтобы попытаться отбить Запорожскую АЭС, а, если выгорит, дополнительно сдёрнуть с еленовской «кичи» ожидающих суда «азовских побратимов».

Что дальше?

Наступление и локальный успех ВСУ под Харьковом, достигнутый при прямом участии США и НАТО, а также видеокадры с мест боевых действий, где западные наёмники открыто срывают российские флаги и глумливо комментируют названия населённых пунктов, заставляют военно-политическое руководство России кардинально пересмотреть подход к военным усилиям наших Вооружённых сил на Украине.

Очевидно, что в рамках спецоперации, с её ограничениями сил и средств, достичь поставленных задач невозможно: пока руководство миндальничало и сомневалось в целесообразности нанесения ударов по критически важной инфраструктуре Украины, коллективный Запад начал перехватывать инициативу, взяв на себя финансирование, снабжение и подготовку военных для максимального затягивания конфликта.

Фактор участия иностранных наёмников становится всё более и более значимым. Если в «контрнаступе» под Харьковом на стороне ВСУ выступило около 3 тысяч «легионеров», то, сводки из Святогорска (ДНР) сообщают, что в районе этого города численность польских наёмников превышает количество «захысныкив» ВСУ.

Режим Зеленского сделал всё, чтобы максимально привлечь наследников Ваффен СС в войне против России. Кокаинумфюрером, в частности, подписан указ, согласно которому наёмники могут заключать контракт на службу в ВСУ на срок до 10 лет. Контракт предусматривает немало плюшек, о которых не может мечтать типичное сельское бычьё из простых «тарасов»: высокие зарплаты, ежегодный оплачиваемый отпуск, денежное пособие на оздоровление и т.п.

Это уже не «гибридная война по доверенности», а прямое столкновение с блоком НАТО, которого Россия старалась избегать последние треть века.

На фоне свежей новости, что ВСУ загребли на службу бывшего боевика «Кракена», пострадавшего в ходе боевых действий – кривого, хромого, с проваленной грудью, которого теперь судят за «дезертирство», льготы наёмникам выглядят форменным издевательством, хотя и чётко свидетельствует, чьи интересы представляет Зеля и Ко.

Нашей Родине, фактически, объявлена война всем военным блоком НАТО и прочими приспешниками. Украина в этой схеме – не более чем орудие в чужих и недобрых руках. При таком раскладе наши людские и промышленные ресурсы ограничены, отчего война на Украине становится войной на истощение, без существенных сдвигов, чего, собственно, и добивается наш главный враг.

Буквально на днях один из действующих деятелей политической верхушки США заявил, будто Украина отныне – «задний двор» Америки, что позволяет ей помогать Зеленскому, как угодно, и чем угодно.

В общем, никаких «красных линий» отныне не существует, и правящая вашингтонская клика пустилась во все тяжкие.

Недавнее применение высокоточных ракет воздушного базирования по украинским ТЭС и Карачуновской дамбе – дают надежду, что мы, наконец-то, задействуем 75-80% своего военного потенциала для перелома в ходе боевых действий, когда Запад больше не сможет оказывать существенную военную помощь террористическому режиму Зеленского.

Характерно, что на этой неделе, сразу после «калибровки» украинских ТЭС, западные политики и военные начали лихорадочно изучать военную доктрину России, дружно заквакав об «опасности применения Путиным тактического ядерного оружия».

Положим, до применения ядерного оружия ситуация пока не созрела, хотя опасность, созданная Западом на Украине, может стать для России экзистенциальной. Но кое-что из болезненных средств воздействия невоенного характера у нас в запасе имеется.

Очевидно, что последнее наглое заявление гопницы фон дер Ляйен, фактически объявившей войну России, требует ответа. Таковым может стать полное отключение Евросоюза от газа. И, в первую очередь, – по украинской ГТС.

Ключевой момент: если прекращение поставок российской нефти Европа, скрипя шарнирами, переживёт, то без газа настанет быстрый коллапс её промышленности, а протестное недовольство населения, без всякого сомнения, сметёт дегенеративные режимы Шольца, Макрона и разных прочих чехов.

Было бы неплохо также лишить Европу и США поставок тонкого листового титана из России, что подкосило бы европейский авиапром, по американскому – нанесло серьёзный удар.

Добавим сюда же запрет на поставки российского палладия и неона, востребованных западной и восточной электронной промышленностью.

Учитывая до сих пор до конца не преодолённый дефицит полупроводников мировыми потребителями, нехватка российских палладия и неона для западных и японских фабрик сделают многие производства отрасли нерентабельными, и приведёт к серьёзному росту цен на компоненты и готовые изделия.

А шо такое? Если уж страдать, так всем колхозом. Но решение принимать надо прямо сейчас – это война, в которой мы просто обязаны победить!