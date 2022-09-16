От Путина требуют остановить смерти граждан России

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Новости Украины

Наблюдатели выражает недоумение по поводу отсутствия решительных действий руководства России в ответ на серию украинских терактов и массовые обстрелы территории РФ со стороны ВСУ.

«Активность укрнацистов по всей линии фронта усиливается. Наша линия на оборону, местами глухую, тоже продолжается. В результате мы имеем болезненные удары, как по освобожденным территориям, так и по российской, не считая уничтожаемый противником Донецк. План СВО давно надо похерить и заниматься делом – уничтожением американо-западного проекта Украина. А пока играем в политические бирюльки. Враг воюет и воюет с целью победы, а наши бирюльки, то ли да, то ли нет, обходятся стране тысячами убитых и покалеченных военных и гражданских. Бить не с целью предупредить, что вам будет плохо, если что. А бить на уничтожение, на победу», – призывает генерал СВР запаса Леонид Решетников.

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Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков выражает недоумение по поводу молчания относительно массовых обстрелов территории РФ.

«Собирается ли руководство РФ как-то реагировать на постоянные обстрелы территории самой Российской Федерации? Вчера без электричества остались Валуйки, разрушен и сгорел таможенный терминал, приграничные населенные пункты – эвакуированы из-за постоянных обстрелов и разрушений. Я правильно понимаю, что Белгородская область больше не рассматривается в Кремле ,как территория России? Ее включили в «зону СВО» неустановленной принадлежности? Или признали частью т.н. «Украины»?» – требует ответа Стрелков.

Донецкий музыкант и блогер Петр Лундстрем изумляется пассивности РФ.

«Итого, убит генпрокурор ЛНР и его заместитель, заместитель мэра Бердянска с женой, люди в администрации Херсонской области, обстреляны Валуйки (РФ), там тоже погиб человек, все это за неполный день. Смотрите, хохлы нам показывают, что значит «бить по центрам принятия решений» и что такое тотальная война. Есть кому учиться? Ау, люди, есть кто? Вы что думаете, это конец? Мы вам говорили это после убийства Даши Дугиной, мы говорим это месяцы. Почему вы такие? Медведев, Дмитрий Анатольевич, как там наши партнеры поживают? Как думаете, они готовы к переговорам? Российская Федерация тем временем пребывает в анамнезе и не может даже пошевелиться. Кто-нибудь, поднимите им веки».

Военный корреспондент Анна Долгарева пишет:

«Тут нужно понимать: абсолютно никаких договоренностей, никаких оправданий киевскому режиму больше не может быть и не должно. Было время, когда, полагаю, многие из нас думали: ну, хватит нам Донбасса, Харькова, Херсона, еще, может, Одессы – но не устраивать же кровопролитную бойню, не идти же до Львова, мы не звери. Мы не звери, они – да. Любые меры будут адекватными».

А обозреватель Иван Лизан напоминает:

«Практика показала, что в тот момент, когда «Росатом» отключил ЗАЭС, а ударам подверглись объекты украинской тепло– и электроэнергетики, по необъяснимым причинам прекратились обстрелы территории ЗАЭС. Кто знает, может Киев понимает только силу?».