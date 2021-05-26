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26.05.2021, Тбилиси, Леван Лежава
 
Авторская колонка, Грузия, Дзен, Колониальная демократия, Политика, Россия
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От райской жизни до нищеты: Грузия отмечает «День независимости»

26 мая Грузия отмечает День Независимости. Хотя история грузинского народа насчитывает многие века, современное...

26 мая Грузия отмечает День Независимости. Хотя история грузинского народа насчитывает многие века, современное грузинское государство отмечает свое 30-летие.

Празднование вышло более, чем скромно. Вместо помпезных военных парадов – выставка техники, вооружения и оснащения, торжественная присяга 247 рекрутов. Пролет над городом штурмовиков Су-25. Как ни парадоксально, пандемия оказала определенную услугу властям в деле проведения праздника. 30-летний юбилей в обычных условиях потребовал бы значительно большие расходы. Среди прогуливающихся самые веселые – детишки. У взрослых оснований для оптимизма гораздо меньше. Родители, дедушки и бабушки радуются в основном, глядя на своих малышей.

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Любой юбилей – это, прежде всего, повод для подведения итогов. Так чего же добилась за этот, достаточно солидный срок, грузинское государство?

Если объективно сравнивать его с находившейся в составе Советского Союза ГССР, то сравнение будет явно в пользу последней. Свободная и независимая Грузия утратила часть своих территорий. Все автономные образования, включенные в советское время в состав ГССР, предпочли развиваться отдельно от своей метрополии. Все они были объявлены злостными сепаратистами, и Грузия погрузилась в пучину гражданских войн. Михаилу Саакашвили не без помощи России удалось вернуть в состав Грузии Аджарию, но затем он переключился не просто на прозападный, а на оголтело-русофобский курс и решил, что остальные бывшие автономии можно вернуть путем грубой военной силы. Ума понять, что сил для этого у него просто нет, ему не хватило. В итоге Абхазия и Южная Осетия получили международное признание (при этом количество признавших их государств не имеет никакого значения). Кровавая саакашистская авантюра августа 2008 года сделала эти территориальные потери необратимыми, и эту простую истину рано или поздно осознают все.

В советское время Грузия лидировала среди закавказских республик по численности населения. Сегодня оно уменьшилось почти вдвое. Деиндустриализация страны от огромных и процветающих отраслей промышленности оставила лишь воспоминания. Многочисленные заводы, фабрики, шахты, транспорт были разорены, а многие сотни тысяч рабочих мест безвозвратно утеряны. Населению в качестве подачки бросили возможность заниматься мелким бизнесом, которая возможностью так и осталась. Немногочисленная прослойка, удачно прихватизировавшая народное достояние, пополнила ряды миллионеров, а остальное население пополнило ряды нищих. Рождаемость резко упала, смертность возросла, продолжительность жизни сократилась. Наука, образование, культура, медицина находятся в глубочайшем перманентом кризисе, и все их мифические успехи содержатся лишь в виртуальных докладах и отчетах власть предержащих.

Для широких народных масс единственным спасением стала трудовая миграция за рубеж, где люди за жалкие гроши вынуждены заниматься самой грязной и черной работой.


В своей истории Грузия испытывала многочисленные вражеские нашествия, наносившие ей тяжелейший урон, но находила силы возрождаться вновь и вновь. Если современная ситуация продлится, Грузия исчезнет с карты мира безо всяких вражеских нашествий, потому что даже те гастарбайтеры, которые за границей довольствуются самым неквалифицированным и низкооплачиваемым трудом, возвращаться на родину не планируют.

Вся эта трагедия с Грузией произошла не случайно. Она является закономерным итогом деятельности ее политической элиты, взявшей однозначно прозападный курс и на откровенную враждебность к России. Впрочем, другого от этих людей ожидать и не приходилось. Воспитанные и вскормленные Западом, эти люди были не столько политиками, а были и есть профессиональными агентами, которых прикрывают личиной политиков. И их создавали с целью борьбы с Россией, ради этого привели их во власть, и ради этого долгие годы эту власть помогают удерживать. Судьбы народов тех, кто сегодня себя считает повелителями мира, никогда не волновали и волновать не будут.

То, что произошло с еще совсем недавно процветающей Грузией, превратившейся в обнищавшую страну даже не третьего, а седьмого или восьмого мира, наглядное тому подтверждение. И чем дальше страна будет продолжать этот пагубный курс к миражам НАТО и Евросоюза, тем глубже и сильнее для нее будут катастрофические последствия.

Древние мифы рассказывают о сладкоголосых сиренах, заманивающих своим пением моряков на подводные скалы, чтобы затем острыми когтями рвать на части тонущие тела. Этот миф буквально один в один соответствует реальному положению Грузии, чей государственный корабль ее продажные политики ведут самоубийственным курсом на Запад.

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