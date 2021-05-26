От райской жизни до нищеты: Грузия отмечает «День независимости»

26.05.2021, Тбилиси, Леван Лежава

26 мая Грузия отмечает День Независимости. Хотя история грузинского народа насчитывает многие века, современное грузинское государство отмечает свое 30-летие.

Празднование вышло более, чем скромно. Вместо помпезных военных парадов – выставка техники, вооружения и оснащения, торжественная присяга 247 рекрутов. Пролет над городом штурмовиков Су-25. Как ни парадоксально, пандемия оказала определенную услугу властям в деле проведения праздника. 30-летний юбилей в обычных условиях потребовал бы значительно большие расходы. Среди прогуливающихся самые веселые – детишки. У взрослых оснований для оптимизма гораздо меньше. Родители, дедушки и бабушки радуются в основном, глядя на своих малышей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Любой юбилей – это, прежде всего, повод для подведения итогов. Так чего же добилась за этот, достаточно солидный срок, грузинское государство?

Если объективно сравнивать его с находившейся в составе Советского Союза ГССР, то сравнение будет явно в пользу последней. Свободная и независимая Грузия утратила часть своих территорий. Все автономные образования, включенные в советское время в состав ГССР, предпочли развиваться отдельно от своей метрополии. Все они были объявлены злостными сепаратистами, и Грузия погрузилась в пучину гражданских войн. Михаилу Саакашвили не без помощи России удалось вернуть в состав Грузии Аджарию, но затем он переключился не просто на прозападный, а на оголтело-русофобский курс и решил, что остальные бывшие автономии можно вернуть путем грубой военной силы. Ума понять, что сил для этого у него просто нет, ему не хватило. В итоге Абхазия и Южная Осетия получили международное признание (при этом количество признавших их государств не имеет никакого значения). Кровавая саакашистская авантюра августа 2008 года сделала эти территориальные потери необратимыми, и эту простую истину рано или поздно осознают все.

В советское время Грузия лидировала среди закавказских республик по численности населения. Сегодня оно уменьшилось почти вдвое. Деиндустриализация страны от огромных и процветающих отраслей промышленности оставила лишь воспоминания. Многочисленные заводы, фабрики, шахты, транспорт были разорены, а многие сотни тысяч рабочих мест безвозвратно утеряны. Населению в качестве подачки бросили возможность заниматься мелким бизнесом, которая возможностью так и осталась. Немногочисленная прослойка, удачно прихватизировавшая народное достояние, пополнила ряды миллионеров, а остальное население пополнило ряды нищих. Рождаемость резко упала, смертность возросла, продолжительность жизни сократилась. Наука, образование, культура, медицина находятся в глубочайшем перманентом кризисе, и все их мифические успехи содержатся лишь в виртуальных докладах и отчетах власть предержащих.

Для широких народных масс единственным спасением стала трудовая миграция за рубеж, где люди за жалкие гроши вынуждены заниматься самой грязной и черной работой.

В своей истории Грузия испытывала многочисленные вражеские нашествия, наносившие ей тяжелейший урон, но находила силы возрождаться вновь и вновь. Если современная ситуация продлится, Грузия исчезнет с карты мира безо всяких вражеских нашествий, потому что даже те гастарбайтеры, которые за границей довольствуются самым неквалифицированным и низкооплачиваемым трудом, возвращаться на родину не планируют.

Вся эта трагедия с Грузией произошла не случайно. Она является закономерным итогом деятельности ее политической элиты, взявшей однозначно прозападный курс и на откровенную враждебность к России. Впрочем, другого от этих людей ожидать и не приходилось. Воспитанные и вскормленные Западом, эти люди были не столько политиками, а были и есть профессиональными агентами, которых прикрывают личиной политиков. И их создавали с целью борьбы с Россией, ради этого привели их во власть, и ради этого долгие годы эту власть помогают удерживать. Судьбы народов тех, кто сегодня себя считает повелителями мира, никогда не волновали и волновать не будут.

То, что произошло с еще совсем недавно процветающей Грузией, превратившейся в обнищавшую страну даже не третьего, а седьмого или восьмого мира, наглядное тому подтверждение. И чем дальше страна будет продолжать этот пагубный курс к миражам НАТО и Евросоюза, тем глубже и сильнее для нее будут катастрофические последствия.

Древние мифы рассказывают о сладкоголосых сиренах, заманивающих своим пением моряков на подводные скалы, чтобы затем острыми когтями рвать на части тонущие тела. Этот миф буквально один в один соответствует реальному положению Грузии, чей государственный корабль ее продажные политики ведут самоубийственным курсом на Запад.