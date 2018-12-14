14.12.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Война, Галичина, Донбасс, Украина
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От ранения скончался украинский боевик с позывным «Бандера»

В днепропетровском госпитале скончался участник украинской карательной операции в Донбассе Виктор Юркив с позывным «Бандера», выходец из города Самбор Львовской области.

Об этом сообщает телеканал НТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным львовских телевизионщиков, Юркив участвовал в т.н. АТО с 2014 года, получил ранение под Саур-Могилой еще четыре года назад. Залечив раны, он вернулся в зону боевых действий, однако два месяца назад состояние здоровья вновь ухудшилось – «Бандера» в итоге скончался в реанимации.

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