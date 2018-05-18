18.05.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина

От РФ зависит вопрос нашего существования – посол Израиля в Киеве


Отношения с Россией, играющую важную роль в Сирии, имеют очень важное значение для Израиля.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил посол Израиля на Украине Элиав Белоцерковский, отвечая на вопрос, может ли российский контингент в Сирии спровоцировать конфликт между Израилем и Россией.

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“Отношения с Россией для нас очень важны, потому как РФ играет очень серьезную роль в Сирии. Если она будет пытаться противодействовать свободе действий Израиля в Сирии, для нас возникнет серьезная проблема. Поэтому нам чрезвычайно важна постоянная координация между армиями, странами и нашими лидерами. Для нас это, опять-таки, вопрос нашего существования”, – сказал дипломат.

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