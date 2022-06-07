От России ждут жесткого ответа на враждебный акт балканских сателлитов НАТО

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Запрет Болгарии, Македонии и Черногории на пролет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Сербию – «необоснованный враждебный акт». Он противоречит уставу ООН, поскольку запланированные Лавровым переговоры с Сербией не были направлены против какой-либо третьей стороны.

Об этом на сайте «Балканист» пишет вице-президент Международной славянской академии наук, образования, искусства и культуры, высший советник Министерства иностранных дел Сербии Владимир Кршлянин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подобные действия предпринимаются только во время войны — и они подтверждают факт состояния войны между НАТО и Российской Федерацией. Учитывая недобросовестность противника, нельзя отказываться от права на ответ. Россия и Сербия могут направить ноты протеста трем балканским государствам. Адекватный, и в то же время асимметричный ответ надо направить и главным виновникам — Вашингтону, Лондону и Брюсселю», – пишет отмечает автор.

Он опасается, что демарш трех балканских стран может дестабилизировать ситуацию в регионе.

«Сербско-российский союз является не только гарантией выживания, суверенитета, единства и прогресса сербского народа, но и предпосылкой к стабильным, открытым для всех Балканам. А еще — спасательным кругом для Европы, которая оказалась самой большой жертвой текущей мировой гибридной войны. Однако если Россия и Сербия не найдут адекватного ответа на этот враждебный акт, есть опасность, что многие в стране сочтут, что альтернативы ЕС и НАТО нет, потому что «мы окружены ими, Россия — далеко, а теперь они мешают нам даже разговаривать с ней». Это самая веская причина, по которой враждебный акт не смеет остаться без ответа», – пишет Кршлянин.

Он считает, что взятие Одессы будет означать возвращение России на Балканы и сделает ее полноправным участником переговоров в регионе.

«Сербско-русский союз длится восемь веков, со времен Святого Саввы Сербского. Пришло время придать ему новое качество. Сейчас — последний момент, чтобы начать серьезно это планировать. Только это обеспечит наступление Нового мира — времени понимания и сотрудничества, когда диалог станет единственным средством общения», – написал Кршлянин.