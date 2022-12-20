От «Ростеха» требуют объяснений, почему новые БПЛА до сих пор не на фронте

Общественность весьма критически восприняла свежее интервью зама гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова, который анонсировал появление российских беспилотников «Охотников», аналогов которых нет ни в одной стране НАТО.

«Охотник» работает на основе искусственного интеллекта, малозаметен и работает на разных высотах, имея очень высокие скоростные характеристики. Концепт дрона уникален, машиной подобного типа не располагают ни США, ни одна страна НАТО. Такой аппарат будет «бомбой», – сказал топ-менеджер.

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Военкор Дмитрий Стешин указывает на ошибку Артякова.

«Кто-нибудь, объясните пиарщикам «Ростеха», что выражение «аналогов нет» уже месяцев десять как имеет иную смысловую и эмоциональную окраску, вызывая скрип зубов, хохот, матерные ругательства. В зависимости от ситуации», – комментирует военкор.

По его мнению, нахваливать новый российский беспилотник должны были «западные специализированные издания и желательно не «на правах рекламы».

«Я допускаю, что аппарат хороший. Может быть даже отличный, на пятерочку. Но пусть это скажет наш комбат с глазами красными от недосыпания, для которого «Охотники» размотали вражеский укреп», – предлагает еще один рекламный ход Стешин.

Впрочем, военный эксперт Владислав Шурыгин указывает, что «Охотники» на передовой в зоне СВО увидят, похоже, еще не скоро.

«Разработка тяжелого БПЛА началась в 2012 году, первая выкатка состоялась в 2018-ом, первый полет в 2019. А на 2023, если кто забыл, были запланированы поставки БПЛА С-70 «Охотник» в войска. Но вот теперь мы узнали, что поставок их в следующем году не будет, а появится он на вооружение только года через два – три! Возможно… И потому сейчас для нас важен не рассказ о том, какой чудесный БПЛА мы получим в светлом будущем, а ответ на вопрос, почему компания «Сухой» сорвала поставку нового БПЛА? И кто ответит за задержку с поставкой на вооружение С-70, в который было вложено больше полутора миллиардов рублей? Идет война, и спрашивать за неисполнение сроков поставки новых образцов нужно по всей строгости законов военного времени. К примеру, если при разработке БПЛА использовались иностранные комплектующие, доступ к которым теперь отрезан, то спрашивать нужно с тех руководителей, которые и после 2014 года продолжали строить проект по разработке тяжёлого БПЛА на доступе к иностранным комплектующим. Нужны ответы и на вопросы, кто из смежников сорвал поставки? Кто не справился с ТЗ? Срыв сроков принятия на вооружение новейшего образца оружия это точно не повод для гордости и самопиара, а материал для служебного расследования, и, если понадобится, то для прокурорского. БПЛА С-70 нужен нам сейчас, а не через три года, когда нынешняя война уже станет прошлым, а вот будет ли он нужен для вероятной следующей – это большой вопрос», – рассуждает Шурыгин.

«У каждой ошибки, у каждого провала есть фамилия, имя и отчество. И срыв гособоронзаказа должен всегда заканчиваться встречей со следователями и тяжелым приговором. То, что виноватых снова нет, ничего хорошего нам в будущем не обещает. Будущее обещает быть очень тревожным», – добавляет радиоведущий Сергей Мардан.

Впрочем, депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев настроен более оптимистично.

«Фронту, конечно, хочется, чтобы ВПК работал быстрее. Когда мы говорим о том, что вчера презентовали БПЛА «Охотник», говорят, что использовать его будем только в 2024-м году на фронте, конечно, наверное, не сильно этому рады, потому что ждать полтора года никто сильно не хочет, хотят сегодня и немедленно. Но так к, к сожалению, не бывает… Я предполагаю, что мы выйдем на необходимое количество необходимого оружия в течение месяцев трёх. В полном объеме. Если так получится, то мы совершенно иначе будем вести боевые действия, не экономить снаряды, уничтожать противника, не ломая голову», – комментирует Гурулев.