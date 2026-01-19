«От русских пощады не будет!» – почуявший конец украинский нацист умоляет «всех жителей» вступать в ВСУ

Украина сможет спокойно выдохнуть только после развала РФ, и когда в ВСУ пойдут все украинцы, независимо от возраста и пола.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил украинский нацист, военный и волонтёр Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У меня нет иллюзий, что мы с вами имеем дело с хитрым и чудовищным врагом. Совершенно без человеческого лица. Условно, это нация, которая потеряла человеческое лицо. Как русские говорят – «расчеловечилась». Поэтому никакое примирение невозможно фактически, примирения не будет.

Я им не верю. Единственная надежда Украины – это развал Российской Федерации. Полная невозможность, по экономическим причинам, продолжать агрессивную войну», – распалялся бандеровец.

Также он добавил, что под ружьё должен встать каждый украинец.

«Ну и силы обороны Украины, которые, я верю, в которых, как в Израиле, я верю, должны встать все жители Украины. Все должны проходить «вышкол», все должны служить в армии, как в Израиле! И мужчины, и женщины», – вещал Гай.

