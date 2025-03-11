«От русских спасёт только французское оружие!» – Лекорню объявил о «российской подводной угрозе»

Вадим Москаленко.  
11.03.2025 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 250
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина, Франция


Российские подлодки якобы создают большую угрозу европейским гражданским портам, поэтому другие страны ЕС должны покупать у Франции больше оружия.

Об этом на Парижском форуме по обороне и стратегии заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские подлодки якобы создают большую угрозу европейским гражданским портам, поэтому другие страны ЕС должны...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«У нас крупные гражданские порты. Стоит вопрос о минной войне, вопрос о гибридных террористических или государственных угрозах нашей экономике портов.

Что, кстати, порождает у нас общие программы по минной войне для новых поколений. Мы вместе с Норвегией, Великобританией и другими находимся в некотором роде на переднем крае российской подводной угрозы, которая не пострадала в результате войны на Украине, и остается весьма серьезной угрозой для Европы и за ее пределами», – вещал Лекорню.

Он подчеркнул, что Франция готова продать партнёрам «защиту» от российских подлодок.

«И это больше чем просто промышленное партнерство. Я говорю здесь перед всеми, что мы, французы, хотим наладить стратегическое партнерство!

То есть, основанное на доктрине анализа и способности иметь гораздо большую оперативную совместимость, гораздо большую взаимность. И в основе французской культуры, которая заключалась в продаже оружия, мы хотим прежде всего искать стратегическую перестраховку, а оружие является одним из инструментов, которые мы можем использовать», – подытожил министр.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить