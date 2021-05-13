Подпишись на рассылку
13.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

От Русского мира нет спасения – НАН Украины

Новости УкраиныРусские эмигранты – это потенциальные агенты влияния Русского мира, которые влияют на внешнюю и...

Русские эмигранты – это потенциальные агенты влияния Русского мира, которые влияют на внешнюю и внутреннюю политику страны проживания и поддерживают любые политические решения Москвы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила член-корреспондент НАН Украины Лариса Якубова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Интегрированные сообщества людей, которые по политическим, идеологическим, по каким-то другим причинам эмигрировали из России, всюду, по всему миру, сегодня являются основой и потенциальной социальной, демографической, электоральной и политической платформой Русского мира в странах их нахождения. Где угодно: Аргентина, Бразилия, Германия, Сербия, Украина, любая страна. И влияние их на внешнюю и внутреннюю политику страны пребывания обуславливается их экономическим, демографическим, политическим влиянием.

И для усиления этого Россия вкладывает множество усилий, и у неё для этого есть деньги, и деньги для этого у них будут ещё много времени. Поэтому ни одна страна в мире не может себя считать защищенной от влияния Русского мира в том смысле, что любые политические решения России, в частности, аннексии любых территорий, будут иметь поддержку в среде населения этой страны», – заявила Якубова.

«Мы как-то все встрепенулись на позапрошлой неделе, когда Жириновский накануне своего 75-летия всех киевлян, и не только нас, призывал закидать бомбами и уничтожить. Все встрепенулись и сказали – боже, боже, как страшен Русский мир. А он таким был с 2008 года, а мы дистанцировались от проблемы, пока не пообещали закидать бомбами персонально нас», – добавила представитель НАН Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть