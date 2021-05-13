От Русского мира нет спасения – НАН Украины

13.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Русские эмигранты – это потенциальные агенты влияния Русского мира, которые влияют на внешнюю и внутреннюю политику страны проживания и поддерживают любые политические решения Москвы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила член-корреспондент НАН Украины Лариса Якубова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интегрированные сообщества людей, которые по политическим, идеологическим, по каким-то другим причинам эмигрировали из России, всюду, по всему миру, сегодня являются основой и потенциальной социальной, демографической, электоральной и политической платформой Русского мира в странах их нахождения. Где угодно: Аргентина, Бразилия, Германия, Сербия, Украина, любая страна. И влияние их на внешнюю и внутреннюю политику страны пребывания обуславливается их экономическим, демографическим, политическим влиянием.

И для усиления этого Россия вкладывает множество усилий, и у неё для этого есть деньги, и деньги для этого у них будут ещё много времени. Поэтому ни одна страна в мире не может себя считать защищенной от влияния Русского мира в том смысле, что любые политические решения России, в частности, аннексии любых территорий, будут иметь поддержку в среде населения этой страны», – заявила Якубова.

«Мы как-то все встрепенулись на позапрошлой неделе, когда Жириновский накануне своего 75-летия всех киевлян, и не только нас, призывал закидать бомбами и уничтожить. Все встрепенулись и сказали – боже, боже, как страшен Русский мир. А он таким был с 2008 года, а мы дистанцировались от проблемы, пока не пообещали закидать бомбами персонально нас», – добавила представитель НАН Украины.