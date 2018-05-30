30.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Спецслужбы, Украина

От СБУ потребовали начать ликвидации в Москве


Украинские спецслужбы должны действовать на территории Российской Федерации.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», написал одиозный украинский националист и бывший боевик “АТО” Дмитрий Корчинский.

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По его словам, украинские спецслужбы должны ликвидировать перебежчиков из «незалежной», осевших в Москве.

“Они убивают наших солдат. Значит мы должны убить больше их. Они блокируют у себя наши сайты, значит мы должны блокировать их. Они арестовывают наших рыбаков, мы арестовываем их. Они ведут пропаганду против нас, мы против них. Мы высылаем их дипломатов, они – наших. Они убивают своих перебежчиков. А почему мы не убиваем наших? Война – это кто кому принесет больше вреда, кто кого больше убьет”, – заявил националист.

“Вы, вместо воевать, хотите миротворцев на Донбассе? Тогда сразу и в Киеве – здесь тоже убивают! Требуют расследования. Зачем? Разве непонятно кто убил Бабченко и зачем? Требуйте возмездия! Во время войны СБУ нужна не для расследований, а для диверсий. Именно диверсий от нее и надо требовать», – убежден Корчинский.

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