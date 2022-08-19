От сдерживания к устрашению: появился сценарий ограниченного ядерного удара по Украине

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Новости Украины

Россия как крупнейшая ядерная держава не имеет права проиграть на Украине, за которой стоит коллективный Запад.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает доктор военных наук, профессор Владимир Пучнин.

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«В целях прекращения поставок оружия Украине со стороны стран Запада предлагается следующий порядок ядерного сдерживания, который по последовательности и степени воздействия разделяется на два этапа: демонстрацию ядерной мощи и ядерное устрашение», – пишет Пучнин в «Независимой газете».

По его словам, демонстрация ядерной мощи является первым и важнейшим этапом сдерживания противника. При этом главные усилия ядерного сдерживания предлагается направить против государств, граничащих с Россией на западе: Польши, стран Балтии, Румынии и Болгарии.

«Наиболее эффективное сдерживание восточноевропейских стран на этом этапе может быть обеспечено нестратегическим ядерным оружием (НЯО), для чего осуществляется подача (погрузка) ядерных боеприпасов (ЯБП) силам общего назначения с широким освещением в СМИ и официальным уведомлением правительств этих государств», – отмечается в статье.

Если мероприятия по демонстрации ядерной мощи не достигли поставленной цели, продолжает автор, необходимо переходить к следующему этапу – ядерному устрашению.

«Ядерное устрашение следует начать с развертывания и занятия силами (войсками) с нестратегическим ядерным оружием районов боевого предназначения с возможным осуществлением выборочных одиночных ядерных взрывов малой мощности с «нелетальными» последствиями (к примеру, в удаленных районах моря). На этом этапе производится жесткое предупреждение правительств враждебных государств о недопустимости военной поддержки Украины. В дальнейшем возможно нанесение ограниченного по масштабу ядерного удара с применением нестратегического ядерного оружия по отдельному наиболее важному (чувствительному) военному объекту, как правило, не вызывающего потерь среди гражданского населения», – пишет аналитик.

При этом, подчеркивает он, ведущие страны Запада должны осознавать катастрофические последствия для них при попытках каким-либо способом защитить страны, против которых Россия запустила механизм ядерного сдерживания.

«Страх сокрушительного ядерного возмездия должен постоянно присутствовать в умах политической правящей элиты ядерных держав НАТО. Фактор силы, включая ядерный, всегда был и остается определяющим в международных отношениях. Пора действовать. Крупнейшая ядерная держава не имеет права на поражение. История нам этого не простит», – резюмирует Пучнин.