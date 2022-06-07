От Сербии хотят отколоть еще один регион

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В Сербии сепаратистские настроения демонстрируют не только Косово или северная автономия Воеводина. Отдельная головная боль – регион, где подавляющее число населения составляют албанцы-мусульмане, это так называемая, Прешевская долина.

В неё входят само Прешево, а так же общины Буяновац и частично Медведжва. Причём в последней доля мусульман не доходит и до 50% от жителей. При этом представители этих общин отн албанцев желают отделиться от Сербии.

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Снова раскачивать сербскую лодку, используя тему этнических албанцев, решили США. Так, вопрос о Прешевской долине теперь будет поднят в ООН, что было решено на встрече политических представителей албанцев из Буяноваца, Прешево и Медведжа с послом Албании в ООН Ферритом Ходжа в Нью-Йорке.

Штаб-квартиру ООН посетили: мэр Буяноваца Нагип Арифи, председатель Партии демократического действия Шаип Камбери, функционер этой партии Ардита Синани и председатель Демократической партии албанцев Рагми Мустафа.

На прошлой неделе Албания впервые приняла на себя месячное председательство в Совете безопасности ООН. После встречи с Ходжи в воскресенье Арифи объявил, что проинформировал посла о «политической ситуации в долине и проблемах, с которыми сталкиваются албанцы в Сербии».

«Вопрос Прешевской долины сейчас будет поднят в ООН. Включение Прешевской долины в самую всеобъемлющую международную организацию чрезвычайно важно для раскрытия правды о ситуации и позиции албанцев Прешевской долины», — сказал Синани, бывший мэр Прешево.

Делегация с юга Сербии также проведет встречи с представителями американской администрации и албанской диаспоры.