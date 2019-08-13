От Севастополя зависит судьба крупного российского предприятия

13.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

Депутат Госдумы РФ Николай Панков намерен обратиться к властям Севастополя с просьбой сохранить контракт с предприятием «Тролза» (г.Энгельс Саратовской области) на поставку в город троллейбусов.

Об этом сообщает сайт «Четвертая власть», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Депутат уже обращался к министру транспорта РФ Евгению Дитриху и к руководству города Севастополя по вопросу сохранения договора на поставку троллейбусов для Крыма. Судьба этого заказа, жизненно важного для «Тролзы», в настоящее время решается», – говорится в статье.

В 2017 году «Тролза» поставила в Севастополь 78 троллейбусов по программе некоммерческого лизинга, в 2018 году — еще 50. Ожидалось, что в 2019 и 2020 годах в Севастополь будут поставлены еще 100 новых троллейбусов. Однако весной на «Тролзу» было подано сразу несколько исков о взыскании долгов. Сотрудники предприятия получили уведомления о возможном сокращении.