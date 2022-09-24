От Шойгу требуют прекратить «странную войну»

24.09.2022  17:26 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Украина
Новости Украины

Мобилизация в России будет иметь эффект только в том случае, если РФ начнет воевать на Украине по-настоящему – с уничтожением логистической инфраструктуры, энергетических мощностей и ударами по центрам принятия решений.

Об этом в эфире интернет-канала «Спец» заявил экс-депутат Верховного Совета СССР полковник ВВС Виктор Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мобилизация в России будет иметь эффект только в том случае, если РФ начнет воевать...

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«Помимо мобилизации, необходимо провести еще целый ряд мероприятий. В первую очередь, надо прекращать странную войну, потому что, если она будет продолжаться, даже если мы проведем полную мобилизацию и туда отправим два миллиона наших солдат, и будет продолжаться странная война, когда запрещаются удары по центрам принятия решений, запрещается наносить удары по мостам и транспортным коммуникациям и прочие вещи, которые мы наблюдаем, возмущаемся, не понимаем, как можно так вести войну. Поэтому вместе с мобилизацией необходимо проводить и эти мероприятия, то есть, начинать настоящую войну», – заявил Алкснис.

Аналогичного мнения придерживается и военкор Юрий Котенок.

«При проведении мобилизации в РФ острым образом встаёт вопрос уничтожения ж/д и мостовой инфраструктуры на вражеской территории. Они харьковскую ударную группировку по железной дороге спокойно перебросили в район Запорожья, готовя удар.

Почему работает железная дорога на Украине? Вопрос в Министерство обороны России на самый-самый-самый верх…Противник оперативно маневрирует резервами, благодаря железной дороге — самому быстрому транспорту в этих условиях. Тепловоз подогнал, вагоны загрузил — вперёд, погнали. Быстро, надёжно, ничего не боясь…

Мы можем и вторую, и третью волну мобилизации проводить.

Но можно узнать, мы людей мобилизовать будем, а:

-Мосты собираемся разбить?

-Железные дороги разбить?

-Станции разбить?

-Почему у противника в зиму есть свет и тепло?

-Теплоэлектростанции там почему работают?

-А в Донецке, где каждый день мирных убивают — чистый геноцид — люди под ударами противника исправно платят коммунальные платежи. Милостиво исключили только воду, потому что воды в Донецке нет и пока не предвидится», – описывает ситуацию Котенок.

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