От штрафов до 7 лет тюрьмы: Зе-банда готовит репрессии для неугодных журналистов

19.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Власти Украины презентовали законопроект, направленный на борьбу с «дезинформацией» – предполагающий введение института уполномоченных по информации, которые должны отслеживать нарушения.

«За распространение дезинформации предусмотрена административная ответственность (штраф в 1000 минзарплат, если опровержение идёт добровольно и в 2000 минзарплат, если через суд или же примерно 4,7-9,4 млн гривен).

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Если дезинформация касается неких вопросов национальной безопасности, то наступает уголовная ответственность. Для распространителей этой информации – от 5000 до 1000 необлагаемых налогом минимумов либо исправительные работы на срок от 1 до 2 лет. А для тех, кто распространяет дезинформацию через компьютерные системы и ботов, а также финансирует это – тюрьма до 5 лет. Тюрьма светит и тем, кто занимается дезинформацией повторно, а также по предварительному сговору группой лиц. Тут уже до 7 лет тюрьмы. Вот такое «царство свободы слова» наступает», – комментирует журналист Игорь Гужва.

Первый замминистра культуры Украины Анатолий Максимчук, один из инициаторов законопроекта, на презентации непринуждённо рассказывал о преимуществах таких нововведений.

«Недостоверная информация касается вопросов общественного интереса, касается национальной безопасности, территориальной целостности, обороноспособности. Дезинформацией не являются оценочные суждения, в том числе критические, сатира и пародия, если это обозначено так, а также недобросовестная реклама.

Мы четко разграничиваем эти вещи для того, чтобы не было каких-то спорных моментов или неоднозначностей в этом вопросе. Мы сейчас переходим к тем вызовам, с которыми мы должны работать и на которые мы должны отвечать как государство, которое работает в интересах общества…

Уполномоченный по вопросам информации действует в интересах общества, он имеет право обращаться и к распространителям информации, и в суд относительно вопросов, которые находятся в его компетенции», – заявил Максимчук.

«Сейчас мы перейдем к самому интересному: ответственность, которая может быть за распространение дезинформации. У нас есть два блока: административная ответственность за распространение дезинформации и нарушение правил опровержения или предоставления ответа, а также требований прозрачности, то есть за все эти нарушения будет административная ответственность, а также криминальная ответственность за системное и умышленное массовое распространение дезинформации.

То есть, мы говорим о том, что если условно медиа или кто-то ошибся при распространении информации, у него имеется возможность исправиться. Но в том случае, если это происходит умышленно и системно, и информация касается широкого круга и составляет общественный интерес, то мы понимаем, что это не реализация права на выражение мыслей, мы понимаем, что это не реализация тех прав, которые гарантированы Европейской конвенцией прав человека, Конституцией, а это специальная работа, направленная на то, чтобы повлиять на общественное мнение, существенно её изменить и соответственно достичь каких-то своих целей», – рассказал чиновник.