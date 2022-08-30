От слов – к делу: Россия предложит Белоруссии развивать порты Крыма

Совместная судоходная компания, использование портовой инфраструктуры, строительство и туризм – эти сферы лежат в плоскости экономического взаимодействия Крыма и Белоруссии.

Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер правительства Крыма – постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Транспортная составляющая для Белоруссии может быть интересна тем, что Крым позиционирует себя как южные морские ворота России, а, следовательно, это южные морские ворота союзного государства, поэтому союзное государство, безусловно, может рассматривать крымские порты как канал нашего выхода на международные порты и зарубежных партнёров, – отметил он. – Если Белоруссия будет готова поставлять через Крым свои товары на внешние рынки, а на сколько я знаю потребности такие в Белоруссии есть, у нас порты не загружены, пожалуйста, везите хоть завтра вашу продукцию, и удобрения, и лес и многое другое, что есть в Белоруссии на внешнем рынке. Но для этого надо создать какие-то совместные структуры, которые бы оперировали этими морскими и сухопутными маршрутами. Можно говорить о транспортно-логистических совместных компаниях».

Строительные компании Белоруссии проявляют интерес к Крыму, поскольку объемы строительства очень большие – регион активно развивается как в гражданском, так и в промышленном строительстве. С возобновлением работы аэропорта «Симферополь» можно будет развивать туристическое направление, тем более, что Крым готовится заключить полноформатное соглашение о сотрудничестве с Витебской областью. Кроме того, крымские судоверфи могут заинтересовать Белоруссию для создания собственного торгового флота.

«Белоруссии, между прочим, нельзя говорить о том, что если страна не имеет выхода к морю, то она не имеет отношения к морю. Это не так. Мы знаем много стран, которые обладают собственным флотом, но не имеют выхода к морю. Просто у них есть сухопутные маршруты, по которым они перевозят свои товары, а дальше грузят на свои корабли и осуществляют перевозки. Если сложатся такие грузопотоки, можно было бы подумать о создании совместной судоходной компании», – заключил Мурадов.

Прежде речь шла о создании совместной судоходной компании с Сирией для обеспечения экспорта зерна на Ближний Восток. Портами приема и отправки грузов станут Феодосийский и Керченский, которые с этой целью передали в федеральную собственность. Загрузка должна составить до 5 миллионов тонн в год с перспективой наращивания до 14 миллионов тонн.