От союзников Киева потребовали направлять часть своего ВВП Украине

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Украина якобы еще имеет шансы победить Россию на поле боя, но для этого Западу следует нарастить объемы помощи.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила президент Эстонии Кая Каллас, слова которой приводит агентство «Блумберг».

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По ее словам, каждый член так называемой группы поддержки Украины «Рамштайн (более 50 стран, включая всех 31 члена НАТО) должен ежегодно направлять Киеву эквивалент 0,25% своего ВВП.

Политик считает, что это позволит собрать как минимум 120 миллиардов евро и перевернуть конфликт в пользу Украины.

«Если мы все сделаем правильно, то в этих мрачных прогнозах нет смысла», – сказала Каллас.

Она признает усталость союзников от Украины, но полагает, что Россия тоже «чувствует напряжение».

Политик опасается, что неспособность победить Москву на поле боя оставит Россию с большей территорией и придаст смелости Путину проводить новые военные кампании».