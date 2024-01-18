От союзников Киева потребовали направлять часть своего ВВП Украине

Игорь Шкапа.  
18.01.2024 10:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 577
 
Война, Дзен, ЕС, Россия, Украина, Финансы


Украина якобы еще имеет шансы победить Россию на поле боя, но для этого Западу следует нарастить объемы помощи.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила президент Эстонии Кая Каллас, слова которой приводит агентство «Блумберг».

Украина якобы еще имеет шансы победить Россию на поле боя, но для этого Западу...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По ее словам, каждый член так называемой группы поддержки Украины «Рамштайн (более 50 стран, включая всех 31 члена НАТО) должен ежегодно направлять Киеву эквивалент 0,25% своего ВВП.

Политик считает, что это позволит собрать как минимум 120 миллиардов евро и перевернуть конфликт в пользу Украины.

«Если мы все сделаем правильно, то в этих мрачных прогнозах нет смысла», – сказала Каллас.

Она признает усталость союзников от Украины, но полагает, что Россия тоже «чувствует напряжение».

Политик опасается, что неспособность победить Москву на поле боя оставит Россию с большей территорией и придаст смелости Путину проводить новые военные кампании».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть