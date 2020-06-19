От статьи Путина на Украине «запылало зарево»

19.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Владимир Путин в очередной раз предложил лидерам России, Китая, Франции, США и Великобритании провести встречу, чтобы обсудить глобальные вопросы.

Соответствующую инициативу российский лидер озвучил в своей статье для американского журнала «The National Interest», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня, как и в 1945 году, важно проявить политическую волю и вместе обсудить будущее. Наши коллеги – господа Си Цзиньпин, Макрон, Трамп, Джонсон – поддержали выдвинутую российскую инициативу провести встречу лидеров пяти ядерных государств – постоянных членов Совета Безопасности. Мы благодарим их за это и рассчитываем, что такая очная встреча может состояться при первой возможности», – пишет Путин.

Главной темой статьи является критика продолжающегося на Западе искажения истории Второй мировой войны. Путин, в частности, отвергает обвинения по поводу т.н. пакта Молотова-Риббентропа. Секретный документ предполагал распространение советской зоны влияния гораздо западнее, чем заняли советские войска после разгрома Польши гитлеровцами. И это был вынужденный для СССР шаг.

«Лишь когда стало окончательно ясно, что Великобритания и Франция не стремятся помогать своему союзнику, а вермахт способен быстро оккупировать всю Польшу и выйти фактически на подступы к Минску, было принято решение ввести утром 17 сентября войсковые соединения Красной Армии в так называемые восточные кресы – ныне это части территории Белоруссии, Украины и Литвы.

Очевидно, что других вариантов не оставалось. В противном случае риски для СССР возросли бы многократно, поскольку, повторю, старая советско‑польская граница проходила всего в нескольких десятках километров от Минска, и неизбежная война с нацистами началась бы для страны с крайне невыгодных стратегических позиций. А миллионы людей разных национальностей, в том числе евреи, жившие под Брестом и Гродно, Перемышлем, Львовом и Вильно, были бы брошены на уничтожение нацистам и их местным приспешникам – антисемитам и радикал‑националистам.

Именно тот факт, что Советский Союз до последней возможности стремился избежать участия в разгорающемся конфликте и не хотел играть на стороне Германии, привёл к тому, что реальное соприкосновение советских и немецких войск произошло гораздо восточнее оговорённых в секретном протоколе рубежей. Не по Висле, а примерно по так называемой линии Керзона, которая ещё в 1919 году была рекомендована Антантой в качестве восточной границы Польши», – пишет Путин.

Он упоминает об Украине еще раз, когда пишет о нынешних действиях последователей Степана Бандеры, намекая на трагедию 2 мая 2014 года в Одессе.

«Глумление, издевательство над памятью – это подлость. Подлость бывает намеренной, лицемерной, вполне осознанной, когда в заявлениях по поводу 75‑летия окончания Второй мировой войны перечисляются все участники антигитлеровской коалиции, кроме СССР. Подлость бывает трусливой, когда сносят памятники, воздвигнутые в честь борцов с нацизмом, оправдывая постыдные действия лживыми лозунгами борьбы с неугодной идеологией и якобы оккупацией. Подлость бывает кровавой, когда тех, кто выступает против неонацистов и наследников бандеровцев, убивают и сжигают. Повторю, подлость проявляет себя по‑разному, но от этого она не перестаёт быть омерзительной», – пишет Путин.

Статья российского лидера не на шутку озаботила украинского пропагандиста Виталия Портникова. По его мнению, предлагаемая Путиным встреча будет аналогом Ялтинской конференции, на которой может быть решен вопрос о разделе Украины.

«Ему очень хочется разделить Украину… Ему нужна Украина. И его статья четко показывает, как он хотел бы разделить непокорную страну. Себе забрать ту часть, которая была до 1917 года в составе Российской империи. А с Западом «поделиться» территорией Галичины», – делится своими опасениями Портников.

«От статьи Владимира Путина пылает зарево и чубы у либерастов всех мастей. Значит все правильно написано», – в свою очередь комментирует депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.