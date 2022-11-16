От страха к спокойной решимости – как Россия победит в битве за Украину

Новости Украины

Военная операция на Украине затянется не на один год и, чтобы победить, общественная консолидация должна перейти от страха к состоянию спокойной решимости.

Такое мнение в эфире авторского канала Семена Уралова высказал политтехнолог, а ныне вице-губернатор Севастополя Сергей Толмачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ещё в мае начал говорить о том, что нужно принимать опыт Донецка и Луганска жить в боевых условиях, где воюет каждый мужчина или занят каким-то делом для обеспечения фронта. Обсуждая ситуацию на заре подготовки к референдуму в Запорожской области, мы делали прогнозы, сколько может продлиться война – год, два, семь лет. У нас будут поражения, очередные отступления, но здесь паниковать не стоит. Мы последний этап подготовки к референдуму называли «спокойная решимость», когда люди уверены в правильности своего выбора, – пояснил эксперт. – Вот и Россия сейчас должна из состояния тревоги, всепропащества и хитропланства перейти к состоянию спокойной решимости – само ничего не рассосётся».

Толмачев напомнил, что, в отличие от отечественных стратегов, американские ничего не хранят в тайне, и даже публикуют свои планы в научно-популярных журналах. И их план для России – это её расчленение, которое они назвали «деколонизацией».

«По факту, это колонизация: расчленить нас на много-много маленьких государств, поставить во главе своих гауляйтеров, и пользоваться всеми ресурсами. Они так привыкли, это в их культурно-историческом коде, в Латинской Америке рулят уже несколько сотен лет, хотя по большому счету это один народ, кроме Бразилии. Это игра на противоречиях, – пояснил Толмачев. – Каждый человек, который сейчас живёт в России, не сбежал в Грузию или Турцию, должен себе задать вопрос – чем я могу быть полезным на этой войне? И, исходя из этого вопроса, вносить свой маленький посильный вклад. И готовить его тоже надо. Многие мазали советский период чёрной краской, но комплекс ГТО сейчас актуален как никогда – нужно быть готовым к труду и обороне. Позавчера я стрелял из гранатомёта на полигоне, вдруг пригодится такой навык. Физическую форму я бы всем мужчинам посоветовал вернуть на место. В мирное время она может быть и не нужна, сидеть в офисе по 8 часов, а после отдыхать в баре. Но сейчас, может, пригодится».

Помимо физического развития в создавшейся ситуации важно тренировать навыки критического мышления, когда иллюзия выбора информации сменяет место вопросам «для чего мне это показывают».

«Главная задача – свести нас с ума, расшатать наше общество. Это нужно понимать, и само понимание сильно успокаивает. Когда человек понимает, что им манипулируют, это сделать сложнее, – уверен политтехнолог. – Нужно понимать, что война будет серьёзной и надолго, в ней могут быть перемирия, отступления, перегруппировки. Сейчас жёсткая сила вернулась на арену. Да, будет решаться очень много в информационной войне, но информационная война все равно строится на базе реальности. Нас просто разрушат, если мы проиграем, и этого не скрывают: «загнать орков шахты и заставить их чего-то там добывать». Я понимаю этот нарратив, который пытаются изобразить, но он заходит только на внутренних информационных площадках. А сейчас, в эпоху телеграма, который обогнал все подряд, включая телевизор, особенно на освобождённых территориях, он заходит плохо. Здесь навыки критического мышления надо в себе активизировать – это же не ты смотришь, не ты читаешь, что тебе показывают другие люди. Поэтому навыки критического мышления, общего понимания ситуации – она сложная».

Попытки организовать «майдан» в России были, есть и будут, поскольку в стратегии США после развала СССР не должно было больше быть России, она должна была развалиться в результате тех либеральных экономических реформ, которые проводились в 90-е и военных кампаний. Поэтому процесс саморазрушения России для Запада принципиален, и ее возвращение на историческую сцену раздражает. «Русский бунт» против мирового порядка начинает обретать сторонников, наблюдающих за сопротивлением мировому гегемону.

«Как бороться с «майданом»? Надо говорить правду. В последнее время с радостью смотрю главные телеканалы, как на них поменялась риторика. Я всегда считал, что нельзя недооценивать противника, смеяться над ним, – подчеркнул Толмачев. – Нужно больше открытости, больше правды, больше понимания того, что это наше общее дело, наша общая цель. И другого здесь выхода нет. Многие из украинцев были в страусиной позиции, и к чему это привело? Здесь то же самое: задать себе вопрос, чем я могу быть полезен для победы? И помаленечку это делать волонтером, в информационном поле, добровольцем, на производстве. «Все для фронта, все для Победы» – этот лозунг был главным во время Великой Отечественной войны и к нему нужно возвращаться».