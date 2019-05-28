От Тимошенко ушел один из главных соратников

28.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Один из главных соратников Юлии Тимошенко, уроженец Крыма Андрей Сенченко заявил о выходе из ВО “Батькивщина”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об уходе он сам заявил на своей странице в Facebook.

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“Сегодня я принял важное и очень непростое для меня решение о выходе из партии “Батькивщина”. Я посвятил этой команде 14 лет своей жизни и оставался рядом с Юлией Тимошенко в тяжелые для нее и партии времена. У меня нет конфликта с Юлией Владимировной, к которой я отношусь с большим уважением. Однако сегодня страна вновь оказалась в крайне опасном положении, и наши подходы к стратегии действий и формирования команды, способной преодолеть вызовы, существенно отличаются.

Разочарование действиями и бездействием политиков, пришедших к власти после Революции Достоинства, отсутствие системных усилий по восстановлению мира без территориальных и политических уступок агрессору, привели к росту поддержки антиукраинских сил. Это создает реальные предпосылки для формирования в следующем парламенте большинства, враждебного к нашему государству. Уже сейчас понятно, что задача этих сил — капитуляция нашей страны в войне с Российской Федерацией и окончательное уничтожение независимой Украины.

Именно поэтому, стержнем демократической проукраинской коалиции в следующем парламенте страны должна стать политическая сила, которая сосредоточится на реальном достижении мира через победу и на глубокой модернизации экономики, необходимой для вхождения нашего государства в 20 наиболее экономически развитых стран мира. Такую силу возможно сформировать только, опираясь на широкое общественно-политическое объединение патриотических сил Украины. Команда общественного движения “Сила права”, к которой я принадлежу, готова стать надежной составляющей такого объединения”, — сообщил Сенченко на собственной Facebook-странице.

Андрей Сенченко уроженец Крыма, народный депутат Украины V, VI, VII созывов. В период с 1993 по 1997 годы — заместитель председателя Совета министров, вице-премьер по вопросам экономики и экономических реформ Автономной Республики Крым. Многолетний соратник Юлии Тимошенко. После отделения Крыма от Украины сделал выбор в пользу карьеры в Киеве. С марта по август 2014 года был в.и.о. заместителя главы Администрации президента Украины.