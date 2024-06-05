От Тинькова оставили одну букву: российский банк отказался от имени своего основателя-иноагента

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Произошло то, чего давно следовало ожидать. «Тинькофф банк», основным владельцем которого в 2022 году стал «Интеррос» олигарха из девяностых Владимира Потанина, провел ребрендинг и стал Т-Банком. Председатель правления банка Станислав Близнюк сообщил, что с 5 июня будет использоваться новый логотип в виде желтого щита с буквой «Т» посередине и название Т-Банк.

«ТКС Холдинг объявляет о новом этапе развития бренда — «Тинькофф» эволюционирует в Т-Банк», — говорится в сообщении.

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Таким образом «Тинькофф банк» наконец-то отказался в названии от фамилии своего, отказавшегося от российского гражданства основателя из-за конфликта последнего с государством РФ и занятой им антироссийской политической позиции.

Клиентам пообещали постепенно обновить названия продуктов, дизайн карт и внешний вид банкоматов. При этом в самом банке отрицают связь переименования с политикой и обьясняют свое решение необходимостью упрощения и объединения всех продуктов.

«Упрощение имени — логичный шаг и для сотрудников, и для клиентов. Мы давно ввели «Т» в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике: Т-кухня, ТWork, T-Game и так далее. Также это органичный способ объединить все наши продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов. Все продукты и сервисы продолжат работать в обычном режиме. Вы можете и дальше пользоваться приложением, личным кабинетом и банковскими картами, специально перевыпускать их не нужно», — успокаивают в пресс-службе банка.

Название «Тинькофф» вместе с гербом на логотипе существовало с момента основания банка в 2006 году бизнесменом Олегом Тиньковым, который после начала СВО был признан в России иностранным агентом.