05.06.2018, Киев, Максим Карпенко

1 652 просмотров

От торговой войны западных панов затрещали чубы украинских холопов

В Верховной Раде истерика – из-за торговых войн США и Европы страдает украинская экономика. Об этом в своем блоге заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам политика, на Украине нужно восстанавливать внутренние рынки, чтобы не зависеть от экономических войн Запада.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Европа вводит пошлину, украинский товаропроизводитель страдает, а власть молчит! На прошлой неделе США ввели дополнительные 25% пошлины на металлургическую продукцию из Европы, Канады и Мексики. Европа отвечает встречными пошлинами. Украина первая, кто пострадает от этих торговых войн, ведь в структуре ВВП Украины более 50% экспорта”, – сказал депутат.

Он возмущается тем, что украинские чиновники никак не реагируют на эту ситуацию.

“Чтобы застраховать наших производителей от возможных потерь на внешних рынках, в Украине нужно развивать внутренний через масштабные инфраструктурные проекты: дорожное строительство, жилищное, восстановление машиностроения. Нужно изменить денежно-кредитную политику, дать оборотные средства нашим предприятиям, чтобы мы не зависели от торговых войн», – заявил Ляшко.