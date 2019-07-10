От трех до пяти: Рада готовит карательные меры за «Крым не наш»
Непризнание Крыма и Донбасса украинскими будет чревато уголовной ответственностью.
Соответствующий законопроект внес в Раду спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Авторы законопроекта, среди которых, кроме Парубия, также значатся депутаты Виктория Сюмар и Мария Ионова, предлагают сажать «преступников» в тюрьму на срок от трех до пяти лет с возможной конфискацией имущества.
В эфире радио «Крым. Реалии» Ионова заявила что усиливать ответственность необходимо сейчас из-за угрозы «пророссийского реванша».
«Сейчас мы видим реванш, видим поднятие головы пророссийских политических сил, поэтому нам нужно ужесточить Уголовный кодекс… К сожалению, в условиях гибридной войны нам необходимо усиливать карательные меры, чтобы отвечали политики и люди за слова, которые они говорят.
Пока мы усиливаем статью Уголовного кодекса, потому что сейчас, особенно когда идет покупка массовая каналов пророссийским кумом Путина, уже есть угроза. Поэтому, в первую очередь, конечно же, это информационное пространство. Второе – это государственные чиновники, это государственные служащие, у которых априори должна быть государственная позиция», – заявила Ионова.
Спасибо!
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