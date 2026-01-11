От украинцев до сих пор скрывают результаты удара «Орешником» – Доротич
Украинская верхушка до сих пор боится публично признаваться в последствиях удара «Орешником», хотя в России уже давно обо всём знают.
Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Эта ракета достигла ли своей военной или политической цели?», – спросила ведущая.
«Я думаю, была какая-то третья цель, о которой не рассказывает наша власть. Не знаю, кого как, но меня это и ошеломляет, и раздражает. Как защищать, отдавать жизнь, то нужны украинцы. Когда в первые дни вторжения Зеленский с его бандой – и бизнесу налоги сокращал, и готов был раздавать власть, лишь бы самому сохраниться.
А когда министр Израиля передал ему от Путина гарантии безопасности, он начал о нас забывать – и делать всё то, что он делает», – сказал Доротич.
«Мы ведь понимаем, что эта секретность – исключительно от украинцев. Обо всех секретах Россия знает. Это у нас спутник Притулы, а у них реальные спутники летают. Они всё знают.
Так что у нас диверсанты при власти. Они даже не говорят, куда попали русские. Какая инфраструктура – это что? Столбик у дороги – это ведь тоже инфраструктуры. Или правда попали по газохранилищу?», – возмущался он.
