От украинок потребовали оплодотворяться только от расово правильных арийцев

Игорь Шкапа.  
30.04.2024 14:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Сюжет дня, Украина


Украинки, чьи мужья находятся за границей , не должны рожать от них детей.

С таким призывом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», выступил скандальный киевский черный политтехнолог Владимир Петров, ранее работавший на партию регионов, а теперь обслуживающий интересы офиса президента Украины.

Украинки, чьи мужья находятся за границей , не должны рожать от них детей. С...

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«Хочу обратиться к женщинам, которые в Польше, Германии, США стерегут своих мужичков, которые штурмуют консульские отделы, говорят, что они им нужны живыми. Вы, б…ь, не вздумайте рожать от этой х…и. Вы же там такого понарождаете, что просто п…ц. Захотите рожать — приезжайте сюда, в Украину, вас тут оплодотворят и потом поедете в Варшаву или куда еще, расскажете своим лохам, это, б…ь, от них, и будете воспитывать и растить нормального ребенка», – заявил Петров.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин провел аналогии между таким призывом и политикой гитлеровской Германии.

«Один в один эсэсовская доктрина «лебенсборн», предполагавшая рождение расово и идеологически правильных детей на территории Рейха от истинных арийцев. Особенно почетным является рождение ребенка от члена Ваффен СС», – написал Рожин в своем тг-канале..

Военный обозреватель Юрий Подоляка обратил внимание, что спич Петров записал из своей дорогой машины, «понимая, что он на фронт точно не попадет и его пьяные ТЦКшники через отбитие почек на бойню не отправят».

«Кстати, в гитлеровской Германии была такая же практика – зачинать детей от «правильных арийцев». Это считалось в Рейхе почетным. И украинский националист Вова Петров, судя по его словам, эту историю знает», – добавил Подоляка.

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