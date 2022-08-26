От украинских школьников требуют готовиться к войне

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Новости Украины

Украина должна готовить детей, которые в этом году идут в школу, к тому, что через десять лет они возьмут в руки оружие и пойдут на войну.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины и экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, именно такое «патриотическое» воспитание должно быть среди молодежи.

«Нужно готовить не только вооруженные силы к войне – для этого нужно готовить государство и народ. И программа эта существует, это программа «Пять шагов», которая была предложена, где сильный украинский народ сделает невозможным желание российской армии вторгаться на нашу территорию. Ответы уже давно лежат на поверхности. Самое главное, чтобы нам дали возможность реализовать это задание. Уже пришло время воспитывать именно поколение воинов. И те дети, которые сейчас пошли в школы, через пять-десять лет будут способны уже, если государство будет с ними работать, стать защитниками», – сказал генерал. «Эти вещи лежат на поверхности – это территориальная оборона Украины, не войска территориальной обороны, которые сейчас создали, и они не соответствуют своему названию, это «рух опору, а не рух супротиву», который сделали, и непонятно, что оно такое. Это национально-патриотическое воспитание населения и, в первую очередь, молодежи. Это довоенная подготовка населения и это активная контрпропаганда российской пропаганде», – заявил Кривонос.