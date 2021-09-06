От Украинского гея-нациста с телеканала ICTV отреклась родная мать

06.09.2021 19:16 (Мск), Киев, Тарас Бойко

Новости Украины

Родная мать отреклась от журналиста украинского телеканала ICTV Владислава Круглова из-за пропаганды ВСУ и гомосексуализма.

Будучи уроженцем Луганской области, Круглов самоотверженно трудится на ниве пропаганды, и даже был награжден нагрудным знаком Командования объединенных сил ВС Украины «За службу и доблесть» III степени.

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Как следует из переписки Круглова с матерью, ее эта награда совсем не обрадовала. Она не поздравила сына, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Но гораздо больше женщину расстраивают гомосексуальные наклонности Владислава.

«Я бы сама этих пидоров давила. Это для тебя хорошим не кончится. Ты не знаешь, как люди реагируют на это, отвращение к таким и морду бьют. У меня отвращение тоже. Ты на парня не похож, нет ничего мужского. Ты позоришь нас. Ничего, пойдешь в армию, там тебя все будут иметь. Таких людей вычисляют сразу. Влад, когда тебе делали операцию парапрактит, уже тогда доктор сказал, что тебя трахнули и занесли инфекцию. Попомни – это только начало. Теперь я буду называть тебя Валюшей», – пишет Круглову мать.

Круглов отвечает ей оскорбительно безлично: «Таки, как эта женщина, я бы лишал права голоса». Он хвастается тем, что с ним на ICTV работают три гея и лесбиянка.

Стоит отметить, что в июне текущего года Круглов В.П. расстался со своим партнером Богданом Ралетным, с которым прожил вместе около года. Журналист пытался шантажировать бывшего любовника с целью получения денежных средств за якобы предоставленную для проживания жилплощадь и пользование видеотехникой.

Ралетный сделал несколько переводов Круглову, но после заявил, что имеет видеоматериалы, на которых Круглов употребляет наркотические вещества. Журналист перестал требовать деньги.

В настоящее время Круглов живёт с другим партнером по имени Алексей, которому втайне изменяет со своим знакомым по имени Никита.