От украинской разрухи к российскому порядку: новые регионы РФ стали Большой стройкой

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На восстановлении новых регионов, вошедших в состав России в прошлом году, работает порядка 40 тысяч строителей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий восстановление новых регионов.

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«В этом году на новых территориях мы отремонтируем больше 1 тыс. км дорог, в 2022-м было 760 км. Там работают «Автодор», Росавтодор сейчас формирует региональные команды. Мы совершенно точно отремонтируем и построим 484 образовательных объектов — это детские сады, школы, большинство уже запустили к 1 сентября. Планируем ввести в эксплуатацию более 5 тыс. квартир. Также будут знаковые объекты, такие, как перинатальный центр в Донецкой республике, — мы его вообще за 10 месяцев построили. Это объект мирового уровня: 23 тыс. кв. м с современным оборудованием. Ставили себе задачу построить его за год, хотя обычно расчетный период 2–3 года. Но мы его сдадим в эксплуатацию в октябре-ноябре», – сказал Хуснуллин в интервью «Известиям».

Он проинформировал, что идет активное восстановление разрушенного в ходе боев Мариуполя.

«На сегодняшний день уже запущен ряд знаковых объектов, например, к 1 сентября полностью восстановили Приазовский университет в Мариуполе — это целый учебный квартал, 62 тыс. кв. м, огромное здание, которое практически было разрушено. Также отремонтировали один корпус Мариупольского университета, Приморский парк и так далее. Более того, на восстановлении находятся порядка пяти мостов, но нам постоянно подбрасывают работу там, поскольку их подрывают. Хотя мы как-то уже так настроились, что за месяц их восстанавливаем либо строим заново», – отмечает вице-премьер.

По его словам, «работа на новых территориях идет в плановом порядке», а всего там задействовано «около 40 тыс. строителей».

«Это огромная стройка, которой мы управляем в штатном режиме: два раза в неделю с регионами я провожу совещания — по средам и субботам. Большую поддержку нам оказывают регионы-шефы, их 82, каждый закреплен за своим районом. И губернаторы лично один-два раза в месяц отчитываются о том, как идет работа на новых территориях. Вот так мы всей страной работаем над программой развития новых регионов», – резюмировал Хуснуллин.