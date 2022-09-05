«От Украины до Урала» – американские «самостийники» мечтают о «возрождении единой Казакии»

То, что казаки считают себя русскими – большая трагедия.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил представитель «Казачьего национально-освободительного движения» в США, участник «Лиги свободных наций» Вячеслав Дёмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Служили, в основном, в КГБ, МВД. В лучшем случае, какие-то бывшие офицеры ВС советской армии. Надевшие лампасы, записались в казачество и верно служат кремлевскому оккупационному режиму. Мы (эмигрировавшие «казаки» – ред.) их казаками не считаем вообще, потому что для нас это – иуды. «Красные» казачки, которых наши предки рубили в капусту», – вещал Дёмин.

«Наверное, не все понимают, что сейчас собой представляет так называемое российское казачество. Его можно разделить на две части. Это – «кремлевское» казачество. Откровенные слуги Кремля, холуи, которые никакого отношения к казакам не имеют. Среди них казаков очень мало – родовых, настоящих. В основном, это все – записывающиеся великороссы – русские, москали. Различных совершенно национальностей – от армян до евреев.

Помимо обозначенных «москальских самозванцев», он выделил отдельно неоднородную группу «подлинных казаков».

«Тоже можно разделить на три части: к сожалению, на протяжении нескольких веков, когда произошла ассимиляция, огромное количество казачьего народа перестало ощущать себя именно отдельным народом казачьим. Их еще в 19 веке объявили русским народом, и сейчас многие считаю себя русскими.

Эту часть «русских» казаков называем «державниками» или «великодержавниками». Мечтают о возрождении былой России, монархии, молятся о том, чтобы пришел новый русский царь, но многие из них на стороне Украины, и даже воюют на стороне Украины. Это – первая категория.

Вторая категория – «автономники». Признают казаков народом, былую историю казачью, хотели возродить свою казачью государственность, но в пределах России. Они не могут себе представить, что казачий народ может существовать вне России. Выступают за автономию в пределах будущей «свободной России».

И третья категория, которую представляю я, – казаки-«самостийники», которые выступают за возрождение и создание («суверенного» государства – ред.). Былая Казакия, которая когда-то была единой, и во времена дорусские, до того, как появилась Русь, до этого была единая Казакия, представлявшая собой территорию и Украины, и Дона, Северного Кавказа, Урала. Это – часть казаков, которая сейчас не такая многозначительная, но наиболее активная», – трепался Дёмин.