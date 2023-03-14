От Украины нельзя оставлять даже клочка земли – Безсонов

Результатом СВО должна стать полная ликвидация Украины как государственного образования. В противном случае, если под властью режима останется хоть какой-то клочок земли, он будет вечно вражеской территорией, с которой ведутся обстрелы.

Об этом в эфире интернет-канала «Необыкновенный царизм» заявил бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Безсонова, можно даже отказаться от присоединения к России западной части Украины, при условии, что она отойдет, например, Польше, а не останется самостоятельной.

«Я всегда – и на эфирах, в федеральных СМИ говорил и всегда говорю, что украинского государства быть не должно. Все, его просто быть не должно, Украины быть не должно как отдельного государства. Это моя позиция, я считаю, что по-другому мы просто можем отсрочить войну, оставить ее нашим детям. Я даже считаю, что если мы займем всю территорию Украины, присоединим к России до Западной Украины, а Западную Украину, реализуя свою давнюю фантазию и мечту, поляки заберут – это уже будет плюс. Потому что нельзя оставлять Украину как государство в любом клочке земли, потому что это будет враждебный клочок, откуда будут лететь ракеты, и при этом, пока этот клочок будет существовать, то какие-то партизанские движения на остальной территории, какие-то подпольные движения также будут. А когда украинское государство просто прекращает существование, то даже те, кто против этого, они все равно это примут и смирятся с этим», – заключил Безсонов.