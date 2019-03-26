От Украины в ЕС ожидают ущемления прав блондинок
Ущемляя права национальных меньшинств и лишая их возможности получать образования на родном языке, Украина и игнорирует европейские ценности.
Об этом в интервью киевскому журналу “Фокус” заявил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто.
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“Венгерская позиция всегда юридическая. Украина же, заявляя о защите от российского влияния, апеллирует к геополитике. Мы понимаем, как это важно для украинцев, но что же делать с нацменьшинствами? Если двигаться в заданном русле, то получается, что украинское государство – только для украинцев. Это очень опасный подход, неевропейский. Кто следующий на очереди? Блондинки, бизнесмены, журналисты?”, – отметил дипломат.
Он также напомнил, Украина декларирует евроинтеграционные намерения.
“Но, например, НАТО – это не только военный блок, но и набор определенных политических принципов и ценностей”, – добавил Ийдярто.
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