От успеха контрнаступления ВСУ прямо зависит помощь Запада Киеву – политолог
Завтра президент Украины Владимир Зеленский будет в Варшаве решать судьбу украинского контрнаступления.
Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Президент Чехии уже откровенно заявил, что это единственный шанс для Украины. Если Украина этим шансом не воспользуется, если контрнаступление не состоится или захлебнётся, то в данной ситуации Запад попросту перестанет делать ставку на Украину или же перестанет предоставлять помощь в том объёме, в котором предоставлял. Понятное дело, что Украину полностью не бросят, что-то будет поступать, но в сравнении с тем, что поступало до сих пор, это будут крохи.
И Зеленский это чудесно понимает, и Залужный, и многие люди в Киеве, и это же понимают многие люди в Москве. Поэтому на контрнаступление делается такая серьёзная ставка. Другой вопрос, состоится ли оно сейчас, или это будет позже, вопрос открытый», – сказал Бондаренко.
В то же время он обратил внимание, что в связи с этим Киев активно начал действовать.
«В среду состоится визит Зеленского в Варшаву, и я думаю, что в ходе этого визита будут обсуждаться какие-то вопросы, связанные именно с контрнаступлением. Потому что достаточно неожиданно Зеленский летит в Варшаву.
Я думаю, если бы это были исключительно политические вопросы или вопросы, которые обсуждались только в политическом контексте, то вполне можно было бы организовать и очередной визит политиков в Киев, если даже Байден приезжал. Здесь, скорее всего, будет решаться именно вопрос, связанный и с началом контрнаступления, и целесообразностью этого контрнаступления», – объяснил политолог.
Спасибо!
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