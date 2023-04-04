От успеха контрнаступления ВСУ прямо зависит помощь Запада Киеву – политолог

Вадим Москаленко .  
04.04.2023 22:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Завтра президент Украины Владимир Зеленский будет в Варшаве решать судьбу украинского контрнаступления.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Завтра президент Украины Владимир Зеленский будет в Варшаве решать судьбу украинского контрнаступления. Об этом...

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«Президент Чехии уже откровенно заявил, что это единственный шанс для Украины. Если Украина этим шансом не воспользуется, если контрнаступление не состоится или захлебнётся, то в данной ситуации Запад попросту перестанет делать ставку на Украину или же перестанет предоставлять помощь в том объёме, в котором предоставлял. Понятное дело, что Украину полностью не бросят, что-то будет поступать, но в сравнении с тем, что поступало до сих пор, это будут крохи.

И Зеленский это чудесно понимает, и Залужный, и многие люди в Киеве, и это же понимают многие люди в Москве. Поэтому на контрнаступление делается такая серьёзная ставка. Другой вопрос, состоится ли оно сейчас, или это будет позже, вопрос открытый», – сказал Бондаренко.

В то же время он обратил внимание, что в связи с этим Киев активно начал действовать.

«В среду состоится визит Зеленского в Варшаву, и я думаю, что в ходе этого визита будут обсуждаться какие-то вопросы, связанные именно с контрнаступлением. Потому что достаточно неожиданно Зеленский летит в Варшаву.

Я думаю, если бы это были исключительно политические вопросы или вопросы, которые обсуждались только в политическом контексте, то вполне можно было бы организовать и очередной визит политиков в Киев, если даже Байден приезжал. Здесь, скорее всего, будет решаться именно вопрос, связанный и с началом контрнаступления, и целесообразностью этого контрнаступления», – объяснил политолог.

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