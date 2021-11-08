«От веерных отключений нас спасет только Россия» – киевский эксперт

Новости Украины

«Аварийная помощь» Украине в виде электроэнергии из Белоруссии – это мизер, все положительные прогнозы без Российских поставок невыполнимы.

Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я сегодня посмотрел табличку прогноза получения импорта электроэнергии. Я не знаю, на каком основании «Укрэнерго» даёт такие замечательные прогнозы – у нас всё должно быть, мы импортируем столько, сколько надо. То есть, насколько я понимаю, я всё-таки бывший физик, то, что нам пообещал Лукашенко (что тоже само по себе интересно), это мизер, это не решает наших проблем. То, что написано в этом прогнозе, что они ожидают по импорту, это можно получить только из России. Может какие-то есть тайные договорённости, и всё-таки мы получим электроэнергию из России и обойдёмся без веерных отключений?» – сказал Погребинский.

При этом с его слов получается, что президент Лукашенко ценами на энергетическую «помощь» Украине с лихвой компенсировал хамское отношение в свой адрес со стороны Киева.

«Я вообще не понимаю. Вот Лукашенко говорит – надо помочь по аварийному делу. Правильно, но скажи, что конечно мы поможем, пусть позвонит Зеленский мне, и я скажу, окей, я тебе, Володя, помогу. Но он даже этого не сказал. Но, хочу сказать, он хорошо зарабатывает, там очень серьёзная цена в сегодняшней ситуации», – добавил политолог.

«Да, в пять раз выше, чем могла бы быть по обычным контрактам», – уточнил ведущий.

«Но мы же хотим как-то от этого оторваться. Власть говорит: нет, мы хотим единое европейское, – сейчас европейцы каждый решают свою проблему кто как может», – заключил Погребинский.