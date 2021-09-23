От восторгов европейцев Байденом не осталось и следа – профессор ВШЭ

23.09.2021 15:33 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Задача восстановления доверительных отношений между западными союзниками представляется трудноразрешимой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил «Коммерсанту» профессор ГУ «Высшая школа экономики» Владимир Батюк.

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«От восторгов европейцев, рассчитывавших, что президентство Джо Байдена станет для них «третьим сроком Обамы», не осталось и следа. Сначала — уход из Афганистана, продемонстрировавший вопиющее пренебрежение по отношению к союзникам по НАТО, затем новый удар по евроатлантическому партнерству, нанесенный AUKUS. Действия по отношению к Франции — важнейшему союзнику по НАТО, ядерной державе и постоянному члену СБ ООН — нечто беспрецедентное, такого не позволял себе даже президент Трамп»,— сказал эксперт.

«Остается неясным, как после всего этого администрация Байдена будет восстанавливать отношения с западными союзниками, и без того серьезно расшатанные президентом Трампом»,— резюмирует Батюк.

Напомним, что отношения между Парижем и Вашингтоном обострились после того, как Австралия, войдя с США и Британией в блок AUKUS, разорвала многомиллиардный контракт с французами в пользу американцев.