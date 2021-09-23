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23.09.2021 15:33 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, США
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От восторгов европейцев Байденом не осталось и следа – профессор ВШЭ

Задача восстановления доверительных отношений между западными союзниками представляется трудноразрешимой. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Задача восстановления доверительных отношений между западными союзниками представляется трудноразрешимой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил «Коммерсанту» профессор ГУ «Высшая школа экономики» Владимир Батюк.

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«От восторгов европейцев, рассчитывавших, что президентство Джо Байдена станет для них «третьим сроком Обамы», не осталось и следа. Сначала — уход из Афганистана, продемонстрировавший вопиющее пренебрежение по отношению к союзникам по НАТО, затем новый удар по евроатлантическому партнерству, нанесенный AUKUS. Действия по отношению к Франции — важнейшему союзнику по НАТО, ядерной державе и постоянному члену СБ ООН — нечто беспрецедентное, такого не позволял себе даже президент Трамп»,— сказал эксперт.

«Остается неясным, как после всего этого администрация Байдена будет восстанавливать отношения с западными союзниками, и без того серьезно расшатанные президентом Трампом»,— резюмирует Батюк.

Напомним, что отношения между Парижем и Вашингтоном обострились после того, как Австралия, войдя с США и Британией в блок AUKUS, разорвала многомиллиардный контракт с французами в пользу американцев.

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