«От всего Донбасса огромное спасибо за прекрасные дороги. Но с коммуналкой – трэш» – Монтян
В новых регионах России активно строятся и ремонтируются дороги, пришедшие в негодность за годы «незалежности» и войны.
Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила недавно вернувшаяся из волонтёрской поездки правозащитница Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как мы тут живёт, вы всё знаете, я регулярно об этом рассказываю. Пока что я не вижу, чтобы кто-то хотел всерьез заниматься этими регионами.
Единственное, что у нас здесь делается – это строятся дороги. Вот с дорогами просто вот мы едем и каждый раз видим, что что-то новое построено, аж сердце радуется. Я не знаю, кто здесь строит дороги, какие-то федералы, вероятно.
Вот они – красавчики, они молодцы. Наша им благодарочка. От всего Донбасса им большое человеческое спасибо. Вот, это единственное, что у нас делается», – утверждала Монтян.
Она подчеркнула, что в остальном в регионе полно проблем, и одна из самых острых – коммунальная инфраструктура.
«Я не знаю, сколько на это выделяется, как там чего, но с дорогами реально стало гораздо лучше. Это правда. Со всем остальным, ну, я даже не знаю, что тебе сказать. Я постоянно всё это говорю. Ну, с водой просто полнейший трэш. Порывы практически не ликвидируются, у нас по несколько сотен порывов в сутки.
Люди постоянно жалуются на беспредел с начислением коммуналки. То есть вот то, что сейчас творится в ЖКХ, это просто какой-то адский трэш», – подытожила она.
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