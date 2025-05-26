В новых регионах России активно строятся и ремонтируются дороги, пришедшие в негодность за годы «незалежности» и войны.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила недавно вернувшаяся из волонтёрской поездки правозащитница Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как мы тут живёт, вы всё знаете, я регулярно об этом рассказываю. Пока что я не вижу, чтобы кто-то хотел всерьез заниматься этими регионами.

Единственное, что у нас здесь делается – это строятся дороги. Вот с дорогами просто вот мы едем и каждый раз видим, что что-то новое построено, аж сердце радуется. Я не знаю, кто здесь строит дороги, какие-то федералы, вероятно.

Вот они – красавчики, они молодцы. Наша им благодарочка. От всего Донбасса им большое человеческое спасибо. Вот, это единственное, что у нас делается», – утверждала Монтян.