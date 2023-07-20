От взрывных волн пострадали окна русских музеев Одессы. У нацистов двойное ликование

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Ровно год назад активистка всех майданов Алена Балаба, которая из-за своей одержимости и истеричности случайно раскрыла план по сожжению одесситов 2 мая, спалив накануне на Вечном огне Георгиевскую ленту… Так вот ровно год назад она гневно высказалась на тему «Сколько же в Одессе русскомирцев!».

Прямая цитата: «Очень хочется, чтобы прилетело им — во все ватные кодла — Всемирный клуб одесситов, Литературный музей, Русский театр и все другие учреждения, и в теток с Куликова поля, которые позорили Ройтбурда и все украинское в Одессе. Хер им, а не Одессу!».

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Так ее порвало после прилетов в Одесский морской торговый порт первых двух «калибров», сотрясших весь город.

А сегодня, когда бомбежки Одессы стали уже традицией, руководство упомянутого нацисткой Литературного музея опубликовало фотографии повреждений от взрывной волны — все уникальные музеи Одессы там и находятся, у порта.

Одесский Литературный музей — уж поистине, настоящая «ватная кодла». Расположен в двухэтажном здании дворца российского князя Дмитрия Гагарина. Иван Бунин читал здесь свой первый перевод поэмы Лонгфелло. Литературно-мемориальная часть музея, посвященная Пушкину, считалась одной из лучших в Союзе…

Что ж, дождалась Балаба. Дождались упыри-нацисты, стаскивая с постаментов Екатерину II, Суворова, Толстого, Горького, Чкалова, Жукова и прочую «ватную кодлу», заколачивая памятник Пушкину в гроб. Ведь это именно то, чего они хотели и чем занимались каждый день много лет, уничтожая историю Одессы и требуя утопить ее в крови.

Помимо Литературного музея повреждения получили музей Западного и восточного искусства и Археологический музей, тот самый с Лаокооном — места уникальные, взрастившие не одно поколение одесситов, в прошлом также известные на весь СССР (археологический был основан еще во времена царской империи).

Министр культуры Ткаченко тоже дождался — теперь с упоением звонит «западным партнерам», выклянчивая денег на консервацию музейных фондов, и составляет в ЮНЕСКО перечень повреждений (музеи находятся под охраной организации с января нынешнего года).

«Призываю ЮНЕСКО все же назвать имя агрессора, в очередной раз переосмыслить его роль в руководящих органах организации», — заявил глава минкульта.

Мэр Труханов пошел еще дальше. Этот «творец истории» потребовал от ЮНЕСКО исключить Россию из организации.

«Мир должен, наконец, признать, что Россия сознательно наносит вред культурному наследию всего человечества… Кроме террора мирного населения, враг совершил преступление в отношении мирового наследия. В результате ударов, наносимых рашистами по нашему городу, повреждены музеи, десятки памятников архитектуры, которые находятся в охранной зоне… Мы обращаемся к руководству ЮНЕСКО рассмотреть вопрос о лишении России членства в организации. Прошу международное сообщество поддержать позицию Одессы. Террористам не место в цивилизованном обществе!».

Так, все вместе, они и уничтожают «культурное наследие всего человечества», которое больше тридцати лет называли «ватным кодлом». Как случилась Украина, так и уничтожают.

Кстати, мне одному кажется, что такие, как Балаба, и примерно такие же из-за поребрика, ликующие от смертей и горя «не вставших» одесситов, призывая «снести этих хохлов с лица Земли», питаются из одного и того же корыта?..