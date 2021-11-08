От Ющенко требуют пояснений по поводу интервью российскому каналу

От Ющенко требуют пояснений по поводу интервью российскому каналуНовости Украины
Третий президент Украины Виктор Ющенко дал интервью российскому международному телеканалу «Russia Today».
Соответствующий материал был продемонстрирован в рамках фильма «Украина – вечное настоящее» (The Everlasting Present), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Фильм «Украина – вечное настоящее» — это повествование о трех десятилетиях независимости Украины, рассказанный американскому режиссеру бывшими украинскими чиновниками», – говорится в описании к фильму.
Среди прочих украинских политиков и чиновников, в фильме принял участие и Виктор Ющенко, что возмутило украинских националистов.
Обслуживающий Петра Порошенко политтехнолог Алексей Голобуцкий намекнул на старческий маразм экс-президента.
«Просто Виктор Андреевич, видимо, подумал, что это какой-то специальный пчеловодный телеканал. Или какой-то Viasat History, заточенный на трипольскую культуру», – комментирует Голобуцкий.
Он потребовал от Ющенко объяснений.
«Как бывший избиратель Виктора Ющенко и участник Оранжевой революции жду от него адекватного объяснения этой постыдной ситуации», – добавил Голобуцкий в своём Telegram-канале.
Пока что Виктор Ющенко никак не прокомментировал произошедшее.
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