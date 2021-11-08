От Ющенко требуют пояснений по поводу интервью российскому каналу

Новости Украины

Третий президент Украины Виктор Ющенко дал интервью российскому международному телеканалу «Russia Today».

Соответствующий материал был продемонстрирован в рамках фильма «Украина – вечное настоящее» (The Everlasting Present), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Фильм «Украина – вечное настоящее» — это повествование о трех десятилетиях независимости Украины, рассказанный американскому режиссеру бывшими украинскими чиновниками», – говорится в описании к фильму.

Среди прочих украинских политиков и чиновников, в фильме принял участие и Виктор Ющенко, что возмутило украинских националистов.

Обслуживающий Петра Порошенко политтехнолог Алексей Голобуцкий намекнул на старческий маразм экс-президента.

«Просто Виктор Андреевич, видимо, подумал, что это какой-то специальный пчеловодный телеканал. Или какой-то Viasat History, заточенный на трипольскую культуру», – комментирует Голобуцкий.

Он потребовал от Ющенко объяснений.

«Как бывший избиратель Виктора Ющенко и участник Оранжевой революции жду от него адекватного объяснения этой постыдной ситуации», – добавил Голобуцкий в своём Telegram-канале.

Пока что Виктор Ющенко никак не прокомментировал произошедшее.