От Зеленского исходят мертвящие миазмы: как бы не окочурились и Келлогг, и Трамп – экс-советник Кучмы

С каждым днём всё больше и больше заметно гнетущее и деструктивное влияние, которое оказывает на трампистов контактирование с Владимиром Зеленским.

Об этом в своём видеоблоге заявил эмигрировавший из Украины экс-советник Леонида Кучмы, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Везде идут резкие аномальные, некрофильские, деструктивные процессы. И они расширяются. Съездила жена Зеленского к папе римскому. Высочайший иезуит, высшего разряда, вполне возможно, что генерал ордена иезуитов. Подарила она ему что-то – и всё, и у него – бац! Никак его не могут откачать. Встретился. «Всё как положено». Ещё Данию подождите. Ну, Дания – уже началось, уже Гренландия – это фактически уже развал Дании как таковой. Тоже она туда ездила, и Зеленский, это же его главная подруга – эта Фредериксен. То есть, кто с Зеленским поведётся, тот горя не оберётся. Это константа. Ну, одним выгодно, потому что они бабло за это имеют огромнейшее, а вот другие чего это делают?», – сказал Соскин.