От Зеленского ожидают инициативы по установке памятника Гитлеру

28.01.2020, Киев, Игорь Петров

Пытаясь возложить ответственность за геноцид евреев на СССР президент Украины Владимир Зеленский плюет на память погибших советских солдат, погибших во Второй мировой войне.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Слова Зеленского напоминают похожее заявление Яценюка, когда тот, еще будучи премьером, ездил в Германию и там в своем выступлении возложил ответственность за Вторую мировую войну на СССР и даже посочувствовал немцам, которые, как он говорил, пострадали от агрессивной политики СССР.

Я так понимаю, следующим шагом Зеленского будет подобное заявление, уже в Германии, и предложение поставить памятник Гитлеру – ведь никто не боролся с СССР так, как Гитлер.

СССР заплатил самую большую цену в этой войне. Когда говорят о холокосте, всегда говорят о евреях, но ведь из этих шести миллионов евреев, погибших тогда, почти четыре миллиона были гражданами СССР. То есть холокост был ударом не только по евреям, но и по СССР. А в общей сложности СССР потерял 27 миллионов человек, из которых 18 миллионов были мирными жителями. Их уничтожали.

Ни для кого не секрет, что было целью войны – уничтожение населения на территории СССР, освобождение этой территории под немецкую колонизацию. Поляки, кстати, были признаны арийцами, Польша входила в состав третьего рейха как генерал-губернаторство, как часть территории, а не колония.

Зеленский все перевернул с ног на голову, наплевал на память погибших советских солдат, в том числе 143 тысяч евреев. Он наплевал на память собственного деда. Он или дурак, или подлец. А, может, Зеленского подменили и теперь вместо него выступает актер, который зачитывает дебильные тексты. При этом на его рейтинг это никак не влияет – машина одурманивания населения работала 28 лет украинской независимости, выросло уже поколение, которое не знает другого взгляда на историю», – сказал Семченко.