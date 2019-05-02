От Зеленского потребовали безусловной амнистии для всех украинских политзаключённых

02.05.2019, Киев, Игорь Петров

У Владимира Зеленского после инаугурации будут все полномочия для проведения полномасштабной амнистии и освобождения из тюрем всех политзаключенных.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил бывший политзаключенный журналист Руслан Коцаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, и не только я, надеюсь на указ про амнистию всех политзаключенных режима Порошенко, освобождения их из тюрем и СИЗО и наказания так называемых «властеохранителей», которые вели репрессии против своих граждан которые их своими налогами содержат на их должностях. Думаю, у Зеленского сейчас есть возможность сделать радикальные, решительные шаги.

На прошлой неделе в застенках Львовского СИЗО отпраздновала 60-летие львовская журналистка Елена Бойко которую как и меня обвиняют в госизмене. Ее называют сепаратисткой. Ее недавно ФСБ выдала СБУ. Мы не можем понять, что это за игра – тут мы воюем, тут мы торгуем, тут мы торгуемся», – возмущённо недоумевает Коцаба.