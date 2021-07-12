От Зеленского потребуют полной капитуляции перед Западом

12.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

На грядущей встрече президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая состоится сегодня, руководителю украинского государства выставят требования Евросоюза, которые позже будут разъяснены ему во время визита в Вашингтон.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил московский политолог Сергей Марков.

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По словам эксперта, Зеленский в ближайшем будущем будет вынужден фактически передать «ключи» от управления Украиной иностранным корпорациям.

«На этой неделе Запад сформулирует свою концепцию по поводу связи Украины и «Северного потока-2», по поводу Донбасса и по поводу режима внешнего управления Украиной. Там будет не только визит Зеленского к Меркель – после этого Меркель поедет в Вашингтон, где будет переговариваться с Байденом в том числе по украинской проблематике, а после этого состоится визит Зеленского в Вашингтон, где Байден доведет до него принятые решения», – сказал Марков.

«Во-первых, ожидается, что и США, и Евросоюз в лице Германии потребуют от Зеленского более активно отдавать власть на Украине иностранцам. Должна быть полностью создана система, при которой судьи должны контролироваться иностранными структурами. Кроме того, предполагается усиление системы политической полиции, которую на Украине называют антикоррупционной, но с коррупцией она не борется, а смысл ее в том, чтобы иметь возможность наказать любого украинского политика, который выйдет за пределы разрешенной ему иностранными структурами линии», – отметил эксперт.

«Также предполагается, что должна быть сформирована система наблюдательных советов над крупнейшими корпорациями, в которых решающую роль должны иметь иностранцы. Они должны обеспечить переток собственности от того, что осталось государственным и в руках олигархов, к иностранцам. Кроме того, Зеленский будет должен обеспечить процесс перехода контроля над украинским черноземами иностранным компаниям. Вот это то, что будет обсуждаться и Меркель с Байденом должны принять решения, а Байден его доведет до Зеленского», – заявил Марков.