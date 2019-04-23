От Зеленского потребуют «три дня на грабежи после после штурма»

23.04.2019, Киев, Игорь Петров

У нового президента Украины Владимира Зеленского пока нет рабочей команды и его соратники могут передраться за места в ней.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Валентин Гладких, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В распоряжении Зеленского была мощная машина направленная на то, чтобы выиграть выборы. Но те инструменты, которые были эффективны, для того чтобы выиграть выборы, будут абсолютно неэффективными, чтобы быть эффективным на посту президента. Боюсь, что первая проблема, с которой столкнется Зеленский, будет проблемой формирования настоящей рабочей команды. В старину когда брали город давали три дня на грабеж и изнасилования. Думаю, междоусобица неминуема», – прогнозирует эксперт.