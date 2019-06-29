29.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политические репрессии, Украина
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От Зеленского требуют прекратить репрессии и клоунаду

Депутат Верховной Рады Евгений Мураев ответил на объявленный флешмоб президента Украины Владимира Зеленского, который накануне призвал жителей страны записать ролики по случаю Дня Конституции и рассказать о наиболее важных статьях Основного закона.

«Я впервые сегодня участвую во флешмобе. 34 статья Конституции Украины гласит: «Каждому гарантируется право на свободу мыслей и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно, либо иным способом по своему выбору» – рассказал Мураев.

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«Я хочу обратить ваше внимание не то, что в украинских тюрьмах сидят тысячи политзаключённых узников Порошенко: Ефремов, Вышинский и многие-многие другие. Господин президент, в вашей власти и воле их освободить и защитить Конституцию. С Днём Конституции, гарант Конституции!» – высказался Мураев.

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