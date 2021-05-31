От зрады к зраде. УГ-2 потянул за собой УГ-3

31.05.2021, Киев, Александр Ростовцев

Новости Украины

О сколько нам открытий чудных готовит «Украинагейт»! Не успел улечься скандал УГ-2 вокруг коррупционного доения семейством Байденов прибылей украинской нефтегазовой отрасли, как к плёнкам Деркача принялись липнуть новые разоблачения, расширяющие причастных к махинациям круг лиц, включая казённых борцов с коррупцией, тянущие уже на УГ-3.

На этот раз на поверхность всплыли дополнительные детали уголовных дел, возбужденных против директора по правовым вопросам компании «Бурисма» Андрея Кичи, бывшего руководителя департамента Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Елены Мазуровой и первого заместителя начальника Главного управления ГФС по Киеву Николая Ильяшенко.

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Фигурантов коррупционного скандала обвиняют в попытке дачи взятки в размере $5 млн главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому и начальнику главного подразделения детективов НАБУ Андрею Калужинскому за прекращение уголовного дела против владельца холдинга «Бурисма» Николая Злочевского по обвинению в хищении кредита Нацбанка Украины.

Сами по себе материалы уголовных дел о даче взятки в особо крупных размерах давно кочуют в СМИ и получили общественную огласку, но главная интрига заключается в ответах на вопрос: почему именно летом 2020 года опальный олигарх Злочевский, до этого тихо проедавший нажитое непосильным трудом в райских кущах Кипра и нимало не обеспокоенный правовыми последствиями от кражи кредита, внезапно прекратил подставлять пузо ласкающей средиземноморской волне, перейдя к менее приятным делам. Например, дёргать за старые ниточки в украинских правоохранительных органах с предложением дать на лапу кому надо и где надо.

Понятно, что Злочевскому для чего-то понадобилось срочно погасить уголовное дело, но для чего? Неужто перелётному зяблику надоело тропическое солнышко и до боли захотелось припасть с поцелуем к родным осинам в Страну Вечнозелёного Укропа? Или захотелось как встарь, вернуться к увлекательной рубке «капусты», глядя на то, как под крышу Зе-администрации возвращаются и находят тёплые места, кое-кто из выставленных на мороз бывших соратников Януковича?

Как отмечают зоркие наблюдатели, дела обстоят не столь линейно. Опытный деляга и интриган Злочевский явно поторопился и не продумал детали, раз его доверенные люди выбрали раздаточным механизмом взяток агента НАБУ Евгения Шевченко.

Принимая во внимание время, когда на Украине началась подковёрная возня доверенных людей Злочевского (лето 2020 года), можно предположить, что размеренные кипрские каникулы олигарха потревожили представители Демпартии США, обеспокоенные выбросом компромата Деркача и тем, что команда Трампа может воспользоваться скандалом для выноса на пенсию тела Сонного Джо. По-видимому, Злочевскому от влиятельных «старших партнёров» поступило предложение, от которого он не смог отказаться: зачистить все криминальные хвосты по делу «Бурисмы», компрометирующие как Байдена, так и других видных представителей Демпартии США. Учитывая, какую опасность для Злочевского мог нанести отказ от чистки хвостов и понятный интерес трампистов к скандалу, опальный олигарх был вынужден спасать свою шкуру, любой ценой выгораживая Байдена. Размеры взятки также красноречиво свидетельствуют о масштабах дела, как и то, что Злочевский задействовал «крупный калибр» украинских коррупционеров, чтобы замять неприятности.

Благодаря скандалу, выяснилось, что доверенные лица олигарха и в первую очередь Елена Мазурова манипулировала разветвленной сетью карманных чиновников в различных государственных структурах, с помощью которой уже не раз гасила проблемы самого щекотливого свойства.

В частности, в материалах уголовного дела фигурирует протокол переписки Мазуровой с абонентом «Дмитрий Сергеевич Бут» в мобильном мессенджере «Signal». Судя по всему, визави «решальщицы» был начальник управления Национальной полиции Украины Дмитрий Бут, задействованный совместно с судьями Марией Зелинской и Владимиром Калибердой для перевода (не за кулёк ирисок, ясен пончик) уголовного разбирательства вокруг Черниговской ТЭС из-под юрисдикции СБУ в полицейское ведомство.

Такие вот проверенные делом «кадры» привлёк Злочевский для отмазывания себя любимого от уголовного преследования, в том числе и по делу о краже кредита Нацбанка.

Глядя на приобщённые к делу сканы переписки, невольно поражаешься размаху, наглости и цинизму коррупционных опарышей, пожирающих Украину снизу доверху.

Несмотря на то обстоятельство, что мессенджер «Signal» использует патентованный алгоритм сквозного шифрования и даже одно время продвигался Илоном Маском как альтернатива WhatsApp, Мазурова с подельниками были так уверены в своей безнаказанности, что использовали открытую переписку, в которой обсуждали детали закрытия уголовных дел и служебную информацию.

Интересно, что, по признанию агента НАБУ Евгения Шевченко, выбранного взяточниками передаточным звеном для гашения уголовного дела против Злочевского, руководство Национальным антикоррупционным бюро Украины поначалу заподозрило во взяточниках подставных провокаторов из Генпрокуратуры, давно пытающейся стать главным инструментом борьбы с коррупцией, и поэтому заподозрило Ильяшенко в негласной работе на ГПУ, взяв его под наблюдение и устанавливая контакты с прокурорской верхушкой.

Скандал вокруг взяток Злочевского выявил одну интересную особенность. Несмотря на послемайданный административный хаос, охвативший Украину, коррумпированная вертикаль власти сохраняет определённый контроль над процессами, подобно жёстко организованным мафиозным структурам, проявляя избирательность по принципу «друзьям всё, врагам – закон».

Посему не следует удивляться и поразительной «принципиальности» НАБУ и его агентов, курируемых ФБР США. Эти деятели гарпунят только тех коррупционных китов, на которых укажут хозяева, тогда как воровайки из окружения Зели проходят по списку неприкасаемых «эта нога – у кого надо нога».

Следует добавить, что, несмотря на жёсткий провал Мазуровой, жиночка и её подельник Андрей Кича, вместо того чтобы лет десять за баланду колупать киркой урановую руду в Жёлтых Водах, счастливо избежали ареста и остаются на свободе под залог в несколько миллионов гривен, внесённый за них неким «анонимным юридическим лицом».

Что же это за альтруист такой выискался, спрашивается в задаче?

Впрочем, это ещё не точка в деле «Бурисмы», а всего лишь многоточие, так что чувствовать себя в полной безопасности Злочевскому и его «шестёркам» не приходится. Эти украинские букашки попали в жернова, способные растереть их в атомы. И не следует утешать себя мыслью, что Трампа в Белом доме сменил кое-чем обязанный Злочевскому Сонный Джо. Великолепный Донни и облапошенные в ходе прошлогодней президентской гонки республиканцы ничего прощать и забывать не намерены, тем более, что в 2022 году предстоят выборы в Конгресс, а там и плавно приблизится срок очередных президентских выборов. Так что заваренной плёнками Деркача и постоянно дополняемая новыми скандальными подробностями каше остыть не дадут.