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Российские агенты работают всюду по странам Европы. Они рисуют «звезды Давида» в районах, населенных мусульманами, а недавно чуть не изменили ход выборов в Молдове.

К такому сумасшедшему выводу на заседании Хельсинской комиссии пришел американский политолог Далибор Рохач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ничем не подкрепляя свои слова, Рохач обвинил Россию в попытке дестабилизировать ситуацию в западных странах.

«Есть много примеров в Центральной и Восточной Европе, да и во всем западном мире, которые мы могли бы использовать. Например, хорошо задокументированные случаи в Чехии и Великобритании, а также прошлогодние события во Франции, сразу после теракта в Израиле 7-го октября, когда русские явно стремились вмешаться в напряженную политическую ситуацию во Франции. Так, например, российские агенты под прикрытием рисовали шестиконечные звезды Давида в районах с мусульманским большинством. Недавно мемориал Холокоста в Париже снова был осквернен людьми, которым платили русские. Русские видят любую возможность для распространения своего влияния. Это происходит наряду со взрывами и отравлениями людей. Но самый вопиющий пример из недавнего прошлого – это референдум в Молдове и первый тур президентских выборов на прошлой неделе. В стране с населением в два миллиона человек Россия потратила 100 миллионов евро на покупку голосов. Молдавские чиновники говорят, что это привело к изменению порядка 300 тысяч голосов на выборах в очень маленькой стране», – бредил американец.