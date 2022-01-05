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Новые факты финансирования недавно ликвидированной в России организации-иноагента «Мемориал» всплывают в различных источниках.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем телеграм-канале материалы с британского сайта Underside.

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«В архивах Underside — десятки документов с описанием проектов, списками фамилий, организаций и всей «чёрной бухгалтерией». Цифры поражают воображение — более 1,3 млрд рублей выделено (на период с 2020 по 2023 годы) на финансирование программ влияния на общественные организации (а через них — на госструктуры) и трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении», – отмечает представитель МИД РФ.

«Оказывается, как минимум, с октября 2020 года действует грантовое соглашение между британским Правительством и иноагентским комитетом «Гражданское содействие», который функционирует при поддержке ликвидированного недавно решением суда «Мемориала». Вдумайтесь в эти цифры — 227 миллионов рублей из британского бюджета тратятся на «развитие гражданского общества в России», – пишет Захарова.

Анализ финансовых отчётов, предоставленных НКО-иноагентами в Министерство юстиции РФ за первые три квартала 2021 г., показал, что на счета «Мемориала» поступали из-за рубежа самые большие объемы средств.

Межрегиональный правозащитный центр «Мемориал» освоил 62 миллиона рублей, «Международный Мемориал» — почти 60 миллионов рублей. Это треть от всех средств, поступавших в прошлом году на финансирование общественных организаций в России – 358 миллионов рублей иностранного финансирования.

С точки зрения воздействия на общественное сознание затраты на «Мемориал» оказались неэффективными. О запрете организации-иноагента в голос причитают только патентованные либералы в специальных СМИ-гетто. Тем удивительнее поведение организации КПРФ в Коми. Там депутаты-коммунисты Госсовета призвали отменить решение суда о запрете «Мемориала» и назвали это «войной государства против гражданского общества». Три депутата даже вышли с одиночными пикетами.

Это возмутило лидера Левого Фронта Сергея Удальцова.

«Я требую от Геннадия Андреевича Зюганова немедленного исключения этих антисталинистов из КПРФ!», – написал он в своем телеграм-канале.