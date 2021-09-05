Отбелила анус – отбелю и КПРФ

05.09.2021 00:24 (Мск), Москва, Елена Острякова

Коммунисты активно рекрутируют в ряды своих избирателей либералов, рассчитывая использовать в своих целях так называемое «умное голосование», придуманное блогером-уголовником Алексеем Навальным. Поэтому зюгановцы вынуждены не только осваивать чужую для себя тему «свободы СМИ», но и отрекаться от законов, за которые голосовали и даже выступали авторами.

Речь идет о законах об иноагентах. Сейчас, когда либеральный сектор воет белугой по поводу занесения в реестр ряда СМИ, прежде всего телеканала «Дождь», коммунист-навальнист Валерий Рашкин, который охотно ходит туда на эфиры, решил выступить против института иностранных агентов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Этой теме он посвятил очередной свой несанкционированный митинг, который он провел в субботу в центре Москвы под видом «встречи с избирателями».

«Более 40 СМИ объявлены иноагентами, и этот список продолжает увеличиваться. Это что? Разве можно мириться с тем, что вы задушили СМИ и свободу слова?» – заявил Рашкин.

Он также включил пункт об иноагентах в итоговую резолюцию митинга.

Однако пафос коммуниста сегодня понизил председатель либеральной партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он проводил аналогичную встречу с избирателями и попросил немногочисленных сторонников сходить на мероприятие Рашкина, чтобы поинтересоваться у него, почему КПРФ проголосовала за законы об иноагентах. И «яблочники» это сделали.

Сам коммунист-навальнист не рискнул комментировать щекотливую тему. За него это сделала коллега и соратница Нина Останина. Она стала широко известна весной, когда в интернет попала картотека одного из косметических салонов Москвы. Неожиданно выяснилось, что 65-летняя коммунистка заказала там экзотическую процедуру по отбеливанию ануса.

После такого конфуза Останина не стесняется лгать публично.

«Я вижу, здесь бегают очень многие, которые задают провокационные вопросы. Это кто и когда вам сказал, что коммунисты поддержали закон об иноагентах? Да это против нас, против оппозиции сегодня администрация президента этот закон в Государственную думу внесла. И следом за 30 журналистами последовали наши товарищи-коммунисты. .. Тут даже немецкое телевидение подходило и спрашивало, правда ли что коммунисты поддержали закон об иноагентах. Неправда!» – сказала Останина в субботу на митинге.

В действительности же фракция КПРФ голосовала за поправки в закон о включении СМИ в список иноагентов в 2017 году. В 2019 году коммунисты поддержали закон о внесении в список иноагентов физических лиц. Более того, одним из авторов законопроекта был член КПРФ Юрий Синельщиков.