Отберут всё у всех: Зеленский ведёт дело к созданию поселковых СНБО – юрист

Так называемый «антиолигархический» закон не выдерживает никакой критики, противоречит Конституции Украины, нарушает права человека и является еще одним шагом к уничтожению законности и сосредоточению всей власти в руках СНБО.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил юрист Ростислав Кравец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас решили придумать свой собственный велосипед, закон об олигархах. Обсуждать там нечего. Я думаю, что его просто используют как повод отстранить главу Верховной Рады, который как-то не идёт в фарватере всего беспредела, который устраивается с законодательным полем, может высказывать свое мнение, даже возражать, что негативно отражается на рейтинге партии “Слуга народа”. Плюс у Разумкова есть какой-то свой параллельный политический проект.

Поэтому, я думаю, что здесь идёт исключительно борьба с Разумковым, а закон об олигархах стал, на мой взгляд, только поводом для каких-то очередных разговоров. На самом деле этот закон в своей сути не выдерживает никакой критики ни в каком виде.

На той же «Крымской платформе» представитель Франции сравнил его с законом о запрете евреев в сороковых годах во Франции.

Все понимают, что это нарушение прав человека, что это нарушает основоположные свободы. Я подозреваю, что здесь «слуги народа» хотят просто пошантажировать неких несговорчивых товарищей, с одной стороны, опустить их бизнес энергетический, газовый бизнес. С другой стороны – якобы заработать какие-то баллы, как они любят зарабатывать на националистических движениях баллы для своей поддержки.

На самом деле от подобных законов даже у простых граждан будет больше негодования. Это – очередной шаг к тому, чтобы нам не была нужна власть, нам нужно СНБО, нужно создать какие-то районные СНБО, эти районные, СНБО и будут принимать решения – кому развестись, кому разделить землю, кому что отдать, кому решить какой-то вопрос по займу и так далее. Это будут такие маленькие районные СНБО, можно сделать и областными.

Поэтому, на мой взгляд, в данном случае речь идет вовсе не об олигархах и не об этом законе, который не имеет ничего общего – ни с Конституцией Украины, ни с правами человека», – сказал Ростислав Кравец.