Отбирать паспорта и банковские карты: на Украине придумали, как прищучить уклонистов-релокантов

Сегодня украинское правительство должно было внести в Раду давно ожидаемый законопроект о мобилизации, однако этого по непонятным причинам не произошло.

«Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных. Правительство разрабатывает правила. Президент четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в вооруженных силах. Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас – не выход», – заявил журналистам глава фракции «слуг» Давид Арахамия.

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Наблюдатели уже успели обратить внимание на то, что законопроект с изменениями по мобилизации Зеленский анонсировал ещё в конце ноября. Но с тех пор никаких реальных подвижек в этом направлении не было. Зато имела место мощнейшая словесная артподготовка.

Причем, инфу с подробностями сливали в массы дозировано, дабы смягчить негативный фидбек и облегчить усвоение. Вот и сегодня все украинские СМИ обсуждают инсайд члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадима Ивченко про обязательную переидентификацию всех мужчин призывного возраста в военкоматах (или ТЦК в украинском контексте).

Ивченко «порадовал» подробностями новых ограничительных мер, за которые парламент проголосует уже в январе. В частности, украинцы за границей, не вставшие на учет, будут лишены банковских и некоторых других услуг.

«Одним из последствий, например, может быть — не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт, никто нового не предоставит. Он не сможет делать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украину, чтобы или продать имущество, или, извините, как-то подарить и тому подобное», – стращает нардеп.

Таких мужчин лишат и возможности пользоваться банковскими картами, выпущенными украинскими банками:

«Банк запросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должно быть это удостоверение, непосредственно этот военный учет. Это означает, что могут отключиться даже банковские карты».

«Оказались правы спикеры с украинского ТВ. Они их уже как животных загоняют в стойло. Пофиг конституция, законы, права. И как глупо выглядит животное, славящее из вольера Зеленского и этот зоопарк», – возмущается из своего испанского далека политбеженец и уклонист Анатолий Шарий.

А тем временем в киевском футбольном клубе «Оболонь» сообщили, что все 25 футболистов основного и дополнительного составов были призваны на военную службу по мобилизационному приказу.

В общем, если дело и правда пойдет в описанном выше направлении, то нельзя исключить того, что украинцы сами побегут сдаваться Путину. Из тех соображений, что ужасный конец предпочтительнее ужаса без конца. А мирная повестка, проникающая в украинское общество, вопреки усилиям пропаганды и к ужасу официозных милитаристов, выйдет за пределы кухонных разговоров. И то, о чем сейчас говорят вполголоса, зазвучит громко и уверенно – вслух.

В этом смысле показательна фигура Арестовича. Как бы кто к нему ни относился, но того, что он отличный трендсеттер, не будет оспаривать никто. И то, что он сейчас заговорил о мире с Россией и о том, что обеим странам нечего делить и «кому нужны такие жертвы ради обладания Авдеевкой или Часов Яром», прямым текстом, говорит о многом. Да, сейчас его слова многими отторгаются и воспринимаются негативно, однако, как говорится, еще не вечер.

Ведь единственным критерием истины является практика. А она сегодня такова, что набрать искомые полмиллиона рекрутов, конечно, можно, но вот сделать из них боеспособную армию – это сильно вряд ли. Тех, кто попадет в жернова новой мобилизации, будет отличать от первых волн не только более низкое качество физподготовки и вообще здоровья, но и отсутствие такого компонента, как мотивация. На что прямым текстом обращают внимание сами же украинские военные в разного рода видеоблогах.

Да и не только военные. Вон, у пропагандиста Портникова наступило прозрение – оказывается, далеко не все сограждане видят смысл в борьбе с Россией. А без учета этого фактора Киев может получить большую, но бесполезную армию. В этой связи на первый план объективно выходит проблема качества пропаганды. Той самой, которая отвечает за убедительную линейку ответов на вопрос «Зачем это все» и «Ради чего мы воюем и умираем».

Но последний резонансный побег в ЕС командированного на саммит в Брюссель корреспондента одного из самых правоверных провоенных каналов «24», принадлежащего семье львовского мэра Садового, ярко продемонстрировал то, что в предлагаемую массам жвачку не верят сами пропагандисты.

Ведь тот беглец, рассказывая во время своих прямых включений из Брюсселя о перспективах и перемогах, уже наверняка знал, что не вернется, и сидел на чемоданах. Так о какой искренности в данном случае можно говорить? И даже понесшееся ему вслед осуждение со стороны бывших коллег не должно обманывать. Воинственные «жинки», обещающие «костьми лечь», «не есть и не спать ради перемоги» – это такая же туфта, как и беглые мужики с их двоемыслием. В этическом смысле женщины, не имеющие шансов попасть на фронт и рассуждающие о прелестях войны, мало чем отличаются от мужчин-пролайферов, рассуждающих о радостях материнства.

Ну а возвращаясь к так и не поданному в Раду законопроекту о мобилизации, есть мнение, что весь этот пинг-понг затеян с целью переложить на других ответственность за крайне непопулярную в народе меру. Вот, Зеленский перекладывает эту сомнительную честь на кабмин, а тот – на депутатов. А депутаты косят глазом на Генштаб во главе с Залужным. И так по кругу.

Недаром же с подачи хитрованов с Банковой к новой мобилизации уже прилепили медийный ярлык «по просьбам военных». Так, вроде бы они воюют сами по себе, а политическое руководство страны тут ни при чем.

Тем не менее, неумолимая логика процесса говорит о том, что рано или поздно «виновного» таки назначат, а законопроект внесут и проголосуют. Так что эти предновогодние деньки – своего рода затишье перед бурей. Особенно учитывая тот факт, что по времени пик новой мобилизации совпадет с делегитимизацией президента Зеленского, срок полномочий которого истекает уже в марте.